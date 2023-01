Une manifestation pour défendre les urgences des hôpitaux de Saint-Calais et Montval-sur-Loir

Une trentaine de personnes s'est réunie devant la préfecture de la Sarthe au Mans ce mercredi 11 janvier à l'appel des associations de défense des hôpitaux de Montval-sur-Loir et Saint-Calais. Ces collectifs réclament plus de moyens pour éviter les fermetures répétées des urgences de ces centres hospitaliers.

Quatre personnes ont été reçues par le cabinet du préfet. Elles ont remis un rapport sur la situation des urgences en Sarthe. "On arrive à une situation qui est de plus en plus perturbée. Il y a quelques années, on pouvait avoir une fermeture de temps en temps. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de semaine sans fermeture", selon Gérard Baudry, le président de l'association de défense de l'hôpital de Saint-Calais.

Ce Sarthois s'inquiète pour la prise en charge des patients : "On comprend qu'il y ait de gros problèmes de personnel mais la sécurité des patients nous incombe en priorité."

Des conséquences sur l'attractivité des territoires

Au-delà des conséquences sur la santé, les élus s'inquiètent des répercussions que ces fermetures peuvent avoir sur l'attractivité de leur territoire. "On a quelques projets d'installation d'usine sur Montval-sur-Loir alors quand vous arrivez dans un nouveau territoire, les premières questions que vous vous posez ce sont l'éducation, la logement et la santé. L'éducation, on l'a. Le logement, on l'a. En revanche, la santé on est en grande souffrance donc ça peut être un frein à l'installation des ménages", craint Dominique Langevin, adjoint à la mairie de Montval-sur-Loir chargé de la santé. Il est aussi élu à l'intercommunalité Loir-Lucé-Bercé.