Une marche à Niort pour lutter contre les discriminations envers les personnes séropositives

Le Sidaction se poursuit jusqu'à dimanche. A Niort, une marche est organisée ce samedi par l'hôpital et des lycéens. Rendez-vous à 13h30 place de la Brèche. Objectif : sensibiliser aux discriminations dont sont victimes les personnes séropositives.

L'hôpital de Niort et des élèves du lycée de la Venise-Verte et du lycée Saint-André organisent cette marche

Niort, France

Une marche "SérOptimisme" pour lutter contre les discriminations liées au VIH se déroule à Niort ce samedi, en ce week-end de Sidaction. Elle démarre à 13h30 place de la Brèche. Une opération organisée par le service des maladies infectieuses, le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic de l'hôpital des Niort et des élèves de deux lycées de Niort : la Venise Verte et Saint-André.

Sur le parcours de six kilomètres des ateliers et des stands d'information et de dépistage seront installés. Car il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire reculer le VIH. Selon les derniers chiffres officiels, publiés fin mars, 6.400 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2017, un nombre qui ne baisse plus depuis plusieurs années. Aujourd'hui environ 400 personnes séropositives sont suivies à l'hôpital de Niort.

Encore de nombreux "fantasmes"

Du travail aussi sur les représentations que l'on a de cette maladie. La séropositivité fait encore l'objet de beaucoup de "fantasmes", fait remarquer Christine Charron, infirmière à l'hôpital de Niort. "Par exemple on ne peut pas mettre un enfant séropositif à l'école en disant qu'il est séropositif. S'il mordait un autre enfant, les parents seraient inquiets", raconte cette professionnelle qui travaille depuis 1991 aux côtés des personnes malades. Elle rappelle que "une fois que l'on est traité, que l'on prend parfaitement le traitement c'est la condition et que le virus disparaît du sang, les patients ne sont plus contaminants, il n'y a aucun risque de transmettre le virus".

Ce sont des personnes comme nous"

Des discriminations envers les personnes séropositives existent aussi quand elles veulent faire un prêt pour acheter une maison ou au travail. "Un employeur va se dire 'il va être malade sans arrêt' alors que ce n'est pas du tout la réalité. Les traitements actuels ne sont plus lourds et n'ont plus d'effets secondaires importants", poursuit Christine Charron. Clémentine Béguier, élève en terminale ST2S au lycée Saint-André à Niort insiste : "Le message de cette marche est de montrer qu'il n'y a aucune différence, que ce sont des personnes comme nous".