Cette marche blanche est organisée à la mémoire de cette pontétienne de 62 ans, atteinte par la maladie d’Alzheimer et qui avait disparu de l’hôpital d’Avignon le 10 décembre. Son corps avait été retrouvé le 5 janvier à proximité de la gare TGV d'Avignon.

Les organisateurs précisent que cette marche est ouverte à tous. Tout ceux qui ont suivi les recherches, qui sont touchés par la maladie et les risques d’errance.

Le départ de cette marche blanche sera donné à 14 heures au stade Lucien-Gillardeaux.

A l'association France Alzheimer Vaucluse ce problème de la désorientation des malades est un sujet central. La désorientation est un des symptômes de la maladie.

Il faut anticiper et parler.

Il existe des systèmes divers et variés qui vont de la carte de visite très détaillée avec adresse et téléphone de la personne aidante jusqu'aux dispositifs GPS, montre ou collier, mais avant tout il faut en parler avec le malade, avec la famille, établir un dialogue et organiser une réponse adaptée.

Lise Junglass du service "Alzheimer écoute" évoque ces dispositifs techniques

Mais quels que soient les dispositifs l'important c'est le dialogue avec le malade.

Danielle Nahoun la présidente de l'association insiste particulièrement sur ce point.