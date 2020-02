Coronavirus : une Mayennaise de 58 ans, sa fille et son gendre diagnostiqués positifs

Une habitante de la Mayenne, sa fille et son gendre du Maine-et-Loire, sont actuellement hospitalisés au CHU d'Angers, diagnostiqués positifs au coronavirus ce vendredi.

L’ARS Pays-de-la-Loire confirme ce vendredi soir qu’une femme de 58 ans du département de la Mayenne, sa fille de 25 ans et son gendre de 25 ans du Maine-et-Loire ont été diagnostiqués positifs au coronavirus ce vendredi à 18h30. Ces personnes étaient suivies par l’ARS, car identifiées comme "cas contact" d’un patient hospitalisé en Bretagne. Ils ont été pris en charge ce vendredi au CHU d’Angers. Des tests virologiques ont été réalisés. Ils sont actuellement hospitalisés et leur état de santé est rassurant.

Suite à cette confirmation, l’ARS Pays de la Loire et Santé publique France doivent maintenant tenter d'établir la liste des personnes avec qui ces patients ont été en contact rapproché ces derniers jours, afin de prendre toutes les mesures possibles pour contenir les éventuelles transmissions du virus.

Au total, quatre cas ont donc été confirmés en Pays de la Loire.

Quelles sont les mesures mises en place ?

Si les sujets contacts proches des trois patients présentent des symptômes de type fièvre, toux et difficultés respiratoires, des prélèvements biologiques seront effectués à des fins de détection d'une éventuelle présence du virus Covid 19. En l’absence de signes cliniques ou en cas de résultats négatifs, un isolement à domicile doit être observé pendant 14 jours. Dans ce cas, l'ARS appelle quotidiennement ces personnes pour suivre l'évolution éventuelle des signes cliniques.

Les mesures de prévention

Le port du masque chirurgical est recommandé pour les personnes ayant séjourné en Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), à Singapour, en Corée du Sud, en Iran ou dans les régions de Lombardie et de Vénétie et d’Émilie-Romagne en Italie, pendant les 14 jours suivant leur retour. Il est également recommandé aux personnes malades pour éviter de diffuser la maladie par voie aérienne.

Le port de ce type de masque par la population lorsqu’elles ne sont pas malades ou lorsqu’elles n’ont pas voyagé dans une zone touchée par le virus afin d’éviter d’attraper le Coronavirus COVID-19 n’est pas recommandé et son efficacité n’est pas démontrée. Les masques FFP2 sont réservés aux professionnels de santé. Par ailleurs, le Ministère chargé de la santé anticipe une possible phase épidémique et travaille sur l’ouverture de lignes supplémentaires de production de masques.

Les gestes barrières, comme notamment se laver les mains régulièrement ou utiliser des gels hydro-alcooliques, sont des réflexes incontournables à adopter pour se protéger de la maladie comme pour se protéger des autres virus qui circulent en période hivernale.