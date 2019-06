Une Mayennaise propose des kits pour soulager les brûlures de la chimiothérapie

Changé, France

Aloe vera, propolis, miel : le kit d'Audrey Trébuchet comporte tous ces produits naturels aux vertus apaisantes. Ils aident à soulager les brûlures dont sont victimes les personnes atteintes de cancer et qui suivent des chimiothérapies. Habitante de Changé, Audrey Trébuchet est passé par là : elle est atteinte d'une leucémie aiguë. Avec son association Temps d'Espoirs, en plus de proposer des oreilles attentives pour les malades, leurs familles et leurs amis, elle lève aussi des fonds pour proposer des coffrets de soins. Ils comportent plusieurs produits aux qualité reconnues par les médecins, mais qui ne sont pas remboursés.

"Quand on est en chimiothérapie intensive on a des effets secondaires très désagréables, comme des brûlures de la bouche, la gorge, tout le système ORL. On ne peut plus boire, plus manger, plus parler. Le CHU de Rennes recommande des produits naturels pour les soulager, mais ils coûtent chers et ils sont difficiles à trouver" explique la jeune femme.

En plus des conseils du CHU de Rennes, où elle est soignée, Audrey Trébuchet a mené l’enquête. Elle a appelé d’autres hôpitaux de Paris ou Toulouse pour recueillir leurs recommandations, et compléter son kit. Elle détaille les ingrédients : "J'ai de l'huile de noisette, ça vient soulager, lubrifier la gorge brûlée. Le miel, en bouteille pour des raisons d'hygiène, aux effets antiseptiques et naturels, qui vient aussi apaiser la bouche...Des chewing-gum pour activer la salivation... Des crèmes hydratantes pour les plaques qui apparaissent sur le corps..." Chaque kit a une valeur 50€. L’association a déjà récolté une partie des fonds pour les financer sur la plateforme Hello Asso, mais il reste encore 2000 à 3000€ à trouver.

Et Audrey ne baisse décidément pas les bras, avec Temps d'Espoirs, elle veut aussi sensibiliser au don de moelle osseuse dans le futur, notamment pendant des événements sportifs. 2000 personnes en auraient besoin chaque année en France, mais pour cela il faut trouver un donneur compatible.