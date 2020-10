Une médecin de CHU de Clermont parmi les signataires d'une tribune pour soutenir les salles de sport

Zinédine Zidane, l'athlète Stéphane Diagana, la joueuse de tennis Alizé Cornet… Une centaine de personnalités signent une tribune ce dimanche pour soutenir les salles de sport, fermées, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Parmi les signataires, également les présidents des Comités nationaux olympique et paralympique sportifs français, Denis Masseglia et Marie-Amélie Lefur. Mais aussi de nombreux médecins, dirigeants d'établissements et professionnels de santé. Parmi lesquels : Martine Duclos, chef du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand.

Le sport "bénéfique pour la santé"

Ces fermetures sont "un non-sens" pour la médecin. "On ne cesse de démontrer les effets bénéfiques de l’activité physique et sportive sur un très grand nombre de pathologies, sur les cancers, les maladies cardio-vasculaires, sur les maladies infectieuses aussi et sur le renforcement de la défense immunitaire", argumente-t-elle, avant d'ajouter : "le sport renforce même nos défenses face au virus et à sa circulation et non l’inverse !"

Dans les villes de Paris, Rouen, Bordeaux, Lille, Lyon, Aix-Marseille mais aussi Clermont, depuis samedi midi, tous les clubs ont été contraints de fermer leurs portes en raison de la circulation active du virus. Une décision que contestent les professionnels.

"Les professionnels du sport font tous attention"

Autre point que souligne Martine Duclos : le suivi des malades dans leur pathologie, autre que le covid. "Cela pose un problème par rapport à leur traitement, parce que l'activité physique fait partie, à part entière du traitement, de l'accompagnement [...] cette partie de la population a déjà souffert lors de la première vague, pendant le confinement. Ils ont peu ou pas consulté, même renouvelé leur traitement et là on referme ces lieux qui les accueillaient."

Depuis près de deux semaines, sous le hashtag #touchepasamasalledesport, de nombreuses manifestations et revendications se multiplient partout en France, pour défendre le secteur du sport fortement impacté par le coronavirus. "Tous les professionnels du sport font attention. Ils l'ont prouvé depuis le déconfinement, cette capacité à s'adapter [...] Il n'y a aucune raison que l'activité physique soit interdite", conclut la chef du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand.