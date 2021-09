Une médecin du Loiret, opposée au pass sanitaire, convoquée devant le conseil de l'Ordre des médecins

Près de 150 personnes se sont rassemblées devant le conseil départemental du Loiret de l'Ordre des médecins ce mardi vers 19 heures. Une manifestation de soutien à Geneviève Bourgeois, médecin gériatre à l'hôpital St Jean à Briare. Elle était convoquée par l'Ordre pour son opposition au pass sanitaire pour les soignants.

Un entretien à l'issue duquel la gériatre ressort émue. Elle ne se dit pas opposée au vaccin en lui-même, mais à ce principe d'obliger des soignants à être vaccinés. "Ce rendez-vous, considéré comme confraternel, a consisté à lui poser des questions sur son avis sur la situation sanitaire, à la suite d'un échange de mails qu'elle a eu avec un confrère qui s'offusque de la voir s'opposer à l'obligation vaccinale des soignants", indique son avocat maître Jérôme Triomphe.

Ce n'est plus scientifique, mais politique

L'avocat s'inquiète de la situation : "On reprocherait presque à ces médecins d'oser exprimer leurs convictions profondes, à savoir l'indépendance et la conscience du médecin. Si on commence à y toucher, je crains qu'on en arrive à une médecine d'Etat." Le mari de la gériatre, Samuel Bourgeois, venu soutenir sa femme, va même plus loin. "Là on franchit quelque chose qui n'est plus scientifique mais qui est d'ordre politique. Et on sait que les conséquences vont être importantes pour notre famille", souffle-t-il en précisant qu'il n'y a eu aucun mort du Covid dans l'hôpital où sa femme travaille.

Environ 150 personnes sont venues soutenir la gériatre devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins. © Radio France - Adeline Divoux

Actuellement en congés, la gériatre ne sait pas si elle sera suspendue ou pas à son retour. Le dossier est dans les mains de l'Agence régionale de santé. Une nouvelle manifestation est prévue à 10h30 ce mercredi devant le centre hospitalier régional d'Orléans (CHRO). Rassemblement à l'initiative de la CGT pour soutenir les soignants suspendus pour leur opposition au pass sanitaire.