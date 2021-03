Une médecin grenobloise embarquée sur le Marion Dufresne dans l'Océan Indien

L'Océan Indien, ses creux et ses tempêtes, les îles de la Désolation et leur climat si extrême : Alice Brunel, formée à Grenoble, va officier sur le Marion Dufresne, le mythique navire océanographique français pendant les prochaines semaines. Profession : médecin. Passion : le large et l'engagement.

Elle a 29 ans, elle a fait ses études à Grenoble, et elle va exercer pourtant la médecine très loin de l'Isère, sur les mers australes ! Alice Brunel est la médecin généraliste embarquée à bord du Marion Dufresne lors de la prochaine rotation du grand navire océanographique français. Appareillage ce jeudi 11 mars de la Réunion.

Mission : soigner et ravitailler

Le Marion Dufresne, c'est ce grand navire qui assure la rotation des équipes de scientifiques dans les îles françaises de l'océan indien, proches du Pôle Sud, loin de tout. Le contraste est fort entre les 29 degrés et le beau soleil annoncés par Météo France à la Réunion et le temps qu'Alice Brunel va rencontrer dans les prochaines semaines. Elle sait bien qu'elle va basculer très vite dans un système gris, humide, frais, puis carrément polaire.

Quand on est tout seul au milieu de le mer, on ne peut faire appel à personne, il y a cette notion d'engagement - Alice Brunel

C'est tout le contraste chaud/froid de ces missions des personnels des TAAF, les Terres australes et antarctiques françaises. L'autre contraste, plus personnel, dans la vie d'Alice Brunel, c'est la mer et la montagne. Depuis l’hôpital de Grenoble au pied de la Chartreuse, à La Tronche, Alice Brunel rêvait déjà des mers du Sud. "Même si c'est pas le même dénivelé, malgré les creux de 15m, c'est les mêmes conditions d'isolement. Quand on est tout seul au milieu de le mer, on ne peut faire appel à personne, il y a cette notion d'engagement".

Alice Brunel, 29 ans et médecin à bord du Marion Dufresne, navire des TAAF © Radio France - TAAF

Médecin à bord, mission spéciale

Les vols des grands albatros, les mammifères marins, la carte postale depuis la passerelle est au moins aussi belle que depuis les pentes de la Bastille. Mais médecin à bord du Marion Dufresne, on fait quoi exactement ? "Sur le bateau, il y a l'équipage et les scientifiques. Les scientifiques passent tous une aptitude médicale, là c'est un peu de la médecine du travail. Quant à l'équipage, il est composé de marins français et malgaches. C'est équipage, il n'est pas du tout soumis aux contraintes des scientifiques. Il faut imaginer une salle des machines, c'est dans le sous-sol du bateau, c'est tout petit, exigu, il y fait très chaud, c'est un lieu très accidentogène. J'ai un vrai rôle à jouer, surtout pour ce personnel-là".

Soigneur et livreur

Soigner les marins et penser au ravitaillement des autres médecins qui chacun travaille dans les bases des îles Kerguelen, Amsterdam, Crozet, jusqu'en Antarctique. "Ils sont dépendants de la Réunion et du bateau pour tous leurs ravitaillements. Je m'occupe de leur livrer la pharmacie. Sur l'île d'Amsterdam par exemple, il y a un fauteuil dentaire qui est tombé en panne, eh bien on a embarqué un fauteuil dentaire pour leur livrer, ça c'est déjà une mission à part entière".

Mission 100% sans covid...

Une rotation, c'est plusieurs semaines de périple dont on revient toujours un peu changé. Mais il y a une garantie au moins, à propos de la Covid ! Tout le personnel est testé, et grâce au protocole, pas de Covid à bord du grand navire océanographique. Les TAAF... un des rares endroits du territoire français encore 100% préservé du Coronavirus.

