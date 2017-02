Une médecin généraliste toujours active à 87 ans : "avec elle au moins, on a le temps"

A Muron (Charente-Maritime), on manque de médecins. Une chance pour Micheline Foucry, qui, à 87 ans, reste passionnée par le métier de sa vie. Cette généraliste reçoit toujours une dizaine de patients par jour. Vivacité et capacité d'écoute compensent ses lacunes face à l'évolution de la médecine.

Sa plaque professionnelle a le cuivre un peu piqué, mais elle est toujours bien en place, devant sa grande maison de Muron (Charente-Maritime) qui lui sert de cabinet : "Docteurs Foucry" avec un "s" qui rappelle qu'autrefois Micheline Foucry exerçait avec son mari. Aujourd'hui, à 87 ans, elle reste seule en poste, et pas près de raccrocher. "J'entends toujours "c'est la plus vieille", c'est un peu lassant mais bon..." Micheline Foucry a encore toute sa tête, et pas mal d'humour : "Comme quoi, le travail ne tue pas. Enfin, ça dépend ce qu'on fait. Si j'étais en train de visser des boulons, autant vous dire que je serais déjà en retraite."

Une médecin disponible, pas si fréquent à la campagne

A Muron, entre Rochefort et Surgères, il y avait autrefois quatre médecins généralistes à temps plein. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, et encore, à un peu plus d'un an de la retraite. Alors c'est sûr, Micheline est bien utile, elle qui accepte une dizaine de patients par jour (y compris le samedi), voire beaucoup plus en cas d'épidémie, comme au mois de janvier : "Une jeune femme me téléphone: "Est-ce que je peux venir?" "Venez à 11h30." "Ah merci!" J'avais l'air d'accepter quelque chose d'incroyable. Elle est arrivée avec trois petites filles qui étaient là avec leurs cuvettes, elles avaient une gastro-entérite. Elle m'a dit: "J'ai téléphoné. Pas un médecin ne voulait m'accepter avant deux jours. Enfin, quand même... des pauvres gamines! C'est pour ça que je travaille."

Pas d'ordinateurs, des feuilles de soins en papier. Micheline Foucry ne sait pas lire une IRM, mais elle estime savoir reconnaître une vraie urgence, et qui appeler en cas de besoin. © Radio France - Julien Fleury

Alors bien sûr, il y a de nombreux habitants à Muron qui trouvent Micheline trop âgée. Ils préfèrent prendre leur voiture pour consulter ailleurs. La généraliste a aussi ses fidèles : "C'est un exemple" ,assure Véronique Foucry, la belle-fille de Micheline."On trouve de moins en moins de médecins, il y a une désertification. Et puis les médecins actuels privilégient leur vie de famille, leur vie de couple. C'est une autre civilisation."

"Les jeunes docteurs, c'est la galopade !"

Jocelyne, 84 ans, abonde : "Les jeunes docteurs, c'est la galopade !" ,regrette cette patiente venue de Surgères. "Ils ne prennent pas le temps, ils courent, ils ont beaucoup trop de clients. C'est un peu les médecins d'argent. Alors j'en ai marre." Jocelyne aime de temps en temps retourner chez Micheline Foucry, qu'elle connaît depuis des décennies (elle a même fait naître ses enfants !) : "Parce qu'avec elle, au moins, on a le temps de discuter. Alors qu'avec les jeunes médecins, ce n'est pas la peine."

Micheline revendique de travailler à l'ancienne : toujours disponible, elle réalise des points de suture, des examens gynécologiques. Elle fait toujours à 87 ans de longues tournées dans la campagne charentaise : "J'ai une Megane décapotable. Parce que l'été je suis en décapotable, comme ça j'ai l'impression de me promener." Le revers de la médaille, c'est qu'elle a du mal avec les avancées de la médecine : elle ne sais pas lire une IRM, elle réclame donc aux radiologues de lui rédiger des comptes-rendus."Je ne suis pas omnisciente, pas du tout. Je crois que je sais assez quand il faut envoyer un patient chez un spécialiste, quand c'est une urgence."

Sur la plaque en cuivre un peu usée, "Docteurs Foucry" avec un "s" qui rappelle que Micheline a longtemps exercé en tandem avec son mari Claude. © Radio France - Jessica Fiscal

Un joker : son fils

Et puis, en cas de doute, Micheline Foucry a un sacré joker : son fils Michel, médecin généraliste installé à Saint-Germain-de-Marencennes, à moins de sept kilomètres de son propre cabinet. Mais lui aussi voit la retraite s'approcher, ce sera dans deux ou trois ans. Il est peut-être aussi temps de lever le pied, reconnaît sa maman : "J'essaie un peu de diminuer, de laisser mon téléphone sonner sans répondre. Je ne vais pas me priver de tout, comme j'ai fait jusqu'à présent. Je voudrais avoir le temps de lire un peu... de toute façon, je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux avant de mourir !" Alors c'est promis : Micheline s'offrira cet été des vacances en Grèce. Le temps sera long pour ses patients restés en Charente-Maritime.