Une météorite découverte dans les Ardennes vendue aux enchères à Drouot

La météorite Mont Dieu, du nom du village ardennais où elle a été découverte, sera vendue ce lundi. C'est la troisième plus grosse météorite conservée en France et elle est estimée entre 80 000 et 120 000 euros. Après sa découverte en 2010, elle avait fait l'objet d'une longue bataille judiciaire.