Une minute de silence devant le CHU de Caen pour alerter sur "la mort annoncée de l'hôpital public"

Une minute de silence a été respectée ce vendredi devant le hall d'entrée du CHU de Caen par des personnels soignants ou non, et par des usagers. Une action apolitique, lancée en Alsace, qui a vocation à avoir lieu toutes les semaines pour dénoncer "la mort annoncée de l'hôpital public".

14 heures, le silence se fait devant le hall d'entrée du CHU de Caen. Environ 70 à 80 personnes, majoritairement des soignants, mais aussi quelques usagers, ont symboliquement respecté une minute de recueillement "pour la mort annoncée de l'hôpital public". Cette initiative qui a vu le jour en Alsace a donné des idées à d'autres hôpitaux de France. "Tous ceux qui sont légitimement inquiets pour l’avenir de l’hôpital public, menacé bien avant la crise sanitaire qui l’a mis à genoux, se reconnaitront dans cette action qui se veut apolitique" explique le collectif.

Parmi les bouses blanches présentes, tous les soignants sont représentés, médecins, internes, infirmiers, cadres de santé, mais aussi des personnels non soignants. "L'idée, expliquent-ils, c’est d’attirer l’attention sur la situation critique de l’hôpital public, amplifiée par la crise mais pas nouvelle, à l’approche de l’élection présidentielle. Puisque le collectif déplore un silence total sur la situation de l’hôpital."

L'action a vocation à être reconduite chaque vendredi à 14 heures devant le hall du CHU. Le collectif espère que les participants seront de plus en plus nombreux et que les usagers, premiers concernés par la déliquescence de l'hôpital public, seront eux aussi au rendez-vous.