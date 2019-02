VIDEO-Une montpelliéraine cherche des volontaires pour câliner ses bébés

"Tu habites Montpellier et tu as envie de faire des câlins à un bébé contacte moi". Voilà en substance l'annonce déposée sur Facebook par une jeune mère de famille dont les jumeaux sont hospitalisés au CHU Arnaud de Villeneuve pour une bronchiolite sévère. Elle a reçu des dizaines de propositions.

Quand votre famille est éclatée entre le Québec et l'Espagne, qu'il faut gérer le quotidien, le boulot, un petit garçon de deux ans et demi et des jumeaux d'a peine trois mois hospitalisés, c'est compliqué! Chloé a donc lancé un appel pour trouver des bras car les câlins font du bien à Odysée et son frère Lenaic : "on a tout de suite vu le cœur de mon fils se réguler, la respiration de ma fille s'apaiser"

Des centaines de partages, des dizaines de messages reçus

Ce n'est bien sûr pas évident de confier ce qu'on a de plus précieux à des inconnus mais Chloé et son mari n'ont pas eu le choix. Ils ont eux aussi ont besoin de souffler. Ils ont été très touchés par les dizaines de messages reçus, beaucoup de mamans déjà très occupées ont proposé leurs services comme Séverine venue offrir quelques heures de tendresse : " je suis moins à l'aise que la maman pour les prendre dans mes bras mais je leur parle, les caresse, les mets dans une bonne position pour qu'ils puissent tousser"

Chloé a aujourd'hui plus de bras qu'il n'en faut mais elle pense qu'elle aura encore besoin d'aide quand les bébés auront quitté l’hôpital. Elle profite d'ailleurs de cette médiatisation pour lancer un autre appel, elle cherche une maison ou un appartement T4/T5 avec jardin à louer sur Montpellier. Dans son appartement actuel il y a de la moisissure et ce n'est pas bon pour les bébés!

Vous pouvez la contacter par mail chloebp@gmail.com

