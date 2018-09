Sarthe, France

Les amoureux de la nature l'auront sans doute remarqué depuis quelques mois : les merles sont de moins en moins nombreux en Sarthe. On les entend moins. Et pour cause, ils sont vivement attaqués par le virus Usutu, transmis par un moustique originaire d'Afrique du Sud. Yves, qui vit au Mans, s'est rendu compte qu'il n'avait plus de merles dans son jardin depuis la mi-août. "La merlette venait là et nourrissait les oisillons. Quand la chienne sort, normalement les merles volent. Et c'est là que j'ai compris qu'il manquait quelque chose dans le jardin. C'est inhabituel, il se passe quelque chose d'anormal. Et puis depuis, ils ont complètement disparu", témoigne ce Manceau.

Le virus Usutu a été repéré dans la Sarthe pour la première fois en 2017. En quelques mois, il y a eu une centaine de signalements d'oiseaux morts dans la région Pays de la Loire. Mais c'est sans doute beaucoup moins que la réalité, car tous les décès n'ont pas été constatés. La situation inquiète un peu Jean-François Sesma, président de la Ligue de protection des oiseaux dans la Sarthe. "C'est une mortalité anormale. Les gens ont commencé à s'inquiéter quand ils ont commencé à trouver des merles morts ou en train de mourir par terre", explique-t-il.

Je pense qu'il faudra un certain nombre d'années avant que le problème ne se résorbe et disparaisse. En attendant, ils vont mourir et leur nombre diminuera

Un virus transmissible à l'homme

Le virus Usutu peut se transmettre à l'homme. Mais il n'y a pas de raison de paniquer, pour l'instant les risques sont très limités. 26 cas d'infection humaine ont été rapportés en Europe, dont un en France en 2016. Un homme victime d'une paralysie faciale pendant quelques jours, avant de retrouver un état normal.