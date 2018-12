Une "moto-urgence" testée à l'hôpital d'Évreux

Évreux, France

Après la sieste rendue obligatoire pour les personnel des Urgences, l'hôpital d’Évreux poursuit ses expérimentations. Du 1er au 7 novembre, une "moto-urgence" a été testée. Une sorte d'ambulance roulante aux couleurs du Samu.

Plus rapide, plus efficace

Qu'a-t-elle de plus qu'une ambulance "normale"? D'abord, la rapidité. "L'idée c'est d'arriver avec un matériel de survie minimal, pour pouvoir prendre en charge le patient le plus rapidement possible", explique Arnaud Depil-Duval, chef du service des urgences de Vernon et Evreux. Il évoque par exemple le cas d'hémorragie ou d'arrêts cardiaques, où plus l'intervention est rapide, plus la personne a de chances de s'en sortir. La moto peut ainsi se faufiler, par exemple aux travers des embouteillages.

Mais il y a aussi un autre objectif: plus d'efficacité pour les Urgences, qui sont souvent engorgées. "Une crise d'hypoglycémie, ça ne nécessite pas une équipe complète (médecin-ambulancier-infirmier), détaille Arnaud Depil-Duval.

"Avec la moto, on envoie juste l'ambulancier et le médecin, point final", résume le chef des Urgences

Il précise que c'est également très pratique lors d'évènements où il y a beaucoup de foule. "Comme l'Armada, en juin prochain", signale le médecin.

Un gendarme au volant

La moto-urgence n'appartient pas à l'hôpital d'Evreux. Ils sous-traitent ce service à une entreprise de Dijon. C'est Francis Pouget qui a eu l'idée de cette moto médicale. Cet ancien gendarme mobile l'a créée il y a deux ans, en modifiant une grosse cylindrée. Aujourd'hui, c'est lui qui est pilote/ambulancier.

Il forme également les médecins urgentistes qui montent derrière lui, par exemple pour le maniement de la moto, à quel moment se pencher, etc ... ou encore aux gestes pour communiquer en roulant (deux tapes dans le dos, "arrête-toi", une tape à gauche, "tourne à gauche").

Selon eux, le test d'une semaine a été concluant. Place maintenant aux débriefs et aux conclusions, avant de pérenniser ce dispositif.