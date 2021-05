Une mutuelle communale accessible aux habitants de Pézenas

Pézenas se dote d'une mutuelle communale afin de permettre aux habitants d'avoir une plus grande couverture santé. Des permanences sont prévues à la fin du mois de mai.

Avec la baisse constante des niveaux de remboursement du régime général de la Sécurité Sociale, il devient de plus en plus difficile de se passer d’une bonne complémentaire santé. Trois Français sur dix ne se soignent pas pour des raisons financières. Comme de nombreuses communes en France, Pézenas met à son tour en place une mutuelle communale. Une convention a été signée ce mardi 18 mai entre la ville et Mutami.

Cette mutuelle s’adresse aux jeunes sans emploi, seniors, agriculteurs, professions libérales, commerçants, chômeurs, intérimaires, et plus généralement à toute personne n’entrant pas dans le cadre des obligations légales de l’employeur.

Négocier en groupe des conditions tarifaires nettement plus compétitives

Ce dispositif a plusieurs objectifs. D'abord pallier les inégalités sociales de santé des personnes et éviter le renoncement aux soins, ensuite de proposer une couverture de soins minimale à coûts réduits, et enfin d'apport des solutions pour obtenir une amélioration du pouvoir d’achat à prestation équivalente.

Des permanences seront assurées par MUTAMI dans la salle des mariages de la Mairie pour informer et conseiller les habitants qui souhaitent adhérer à la mutuelle communale :

Jeudi 27 mai 2021, après-midi

Vendredi 28 mai 2021, toute la journée

Lundi 31 mai 2021, toute la journée

Mutami est née en 2011 de la fusion de mutuelles présentes en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie depuis plusieurs décennies. La mutuelle fonctionne sur la base de l’entraide et la solidarité. Elle fait partie du Groupe Solimut Mutuelles de France, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.

Plus de 2.600 communes en France proposent aujourd'hui des mutuelles municipales

Les conditions d’adhésion à une mutuelle communale sont très souples. Le seul critère retenu est celui de la domiciliation des adhérents. Il faut résider sur le territoire de la commune. Hormis ce détail, l’adhésion est ouverte à tous, sans questionnaire médical, limite d’âge, ni conditions de ressources.