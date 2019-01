Une naturopathe vous livre quelques conseils détox après les fêtes

Les fêtes de fin d'année riment souvent avec excès. Repas copieux et apéros répétés mettent à rude épreuve votre organisme. Pour vous permettre de retrouver la forme, Isabelle Schillig, naturopathe à Uriage et Grenoble, vous livre quelques conseils détox.

Après le foie gras, la bûche de Noël, le champagne, les petits fours... Il serait peut être temps pour votre corps de faire une pause. Isabelle Schillig, naturopathe et coach alimentaire, dévoile quelques astuces pour retrouver la forme.

Pourquoi est-ce important de faire une pause détox après les fêtes ?

Durant ces périodes, où les repas sont plus lourds et la consommation d'alcool plus excessive, le foie a du mal a gérer tous les acides gras. Ce surplus de "déchets", générés sur une période très courte, peut provoquer des migraines, une fatigue chronique ou encore des maux de ventre. Il est donc important de permettre au corps de se régénérer. Et cela passe avant tout par l'alimentation.

Vous conseillez notamment la "monodiète, en quoi cela consiste-t-il ?

La monodiète consiste à manger une seule famille d'aliments lors d'un repas, et notamment lors du dîner. L'idéal reste les légumes, qu'ils soient crus ou cuits. Par exemple, vous pouvez manger une soupe de légumes verts, riches en fibres, ou de légumes un peu plus "gourmands", comme les potimarrons ou les butternuts. Mais il ne faut manger que ça et ne surtout pas rajouter des céréales (comme du pain) ou encore de la charcuterie. L'objectif ici est d'aider le foie à se désengorger en adoptant une alimentation beaucoup plus légère. Généralement, il est conseillé de suivre cette monodiète plusieurs jours pour en voir les bénéfices.

Et qu'est-il conseillé de boire ?

Alors, je conseille de boire le matin un grand verre d'eau avec du citron, pour permettre au corps de se remettre en route. L'eau ne doit pas être froide, mais tiède ou à température ambiante. Le citron va aider le foie à se débarrasser de tous ces déchets emmagasinés durant les périodes de fêtes. Et pour l'estomac, je recommande de boire de l'eau bicarbonatée, qui est de l'eau minérale gazeuse. Il est important de bien vérifier qu'elle soit minérale et non gazéifiée. Et là, un ou deux verres par jour durant quelques semaines suffisent.