Depuis ce lundi 17 septembre, une nouvelle IRM est en fonction à l'hôpital de Saint-Dié. L'ancienne qui était en fonction depuis 2011 était arrivée en fin de cycle. Un investissement net de 600 000 euros. La machine plus puissante doit permettre de répondre plus rapidement aux besoins des patients.

Saint-Dié-des-Vosges, France

La masse blanche trône dans son local baignée de lumière bleue tamisée. Trois semaines de travaux auront été nécessaires pour installer la nouvelle IRM, (Imagerie par Résonnance Magnétique), avec au final l'intervention d'une grue et le démontage des fenêtres de l'étage. La machine et ses auxiliaires, font au total plus de deux tonnes.

Un investissement net de 600 000 euros qui doit permettre de répondre aux besoins des patients, plus précisément et plus rapidement. Avec plus de 7 500 examens par an, le délai d'attente est aujourd'hui d' un mois. L'objectif de la direction est de diviser par deux ce temps d'attente dès l'année prochaine.

Une vingtaine de personnes sont affectées au fonctionnement et à la maintenance de cette IRM nouvelle génération.

La console du nouvel IRM de l'hôpital de Saint-Dié © Radio France - Hervé Toutain

Confort et sécurité pour les patients. Une double priorité affichée par les personnels. Bruits atténués, coussins ou oreillers et même musique. Tout est mis en oeuvre pour apaiser. Et pour ceux que l'IRM rebute ou stresse, l'hôpital propose des séances d'hypnose par conversation. Le but est de créer un environnement positif, une évasion par le calme.