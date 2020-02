Une nouvelle action syndicale au CHU de Toulouse

Les livraisons sont paralysées depuis 6h ce jeudi à l'hôpital Rangueil de Toulouse. Action syndicale menée par la CGT et Sud qui revendiquent une vingtaine d'agents mobilisés.

Ces agents gèrent les stocks de matériels et de médicaments à l'hôpital et dénoncent des économies réalisées par la direction. Ils sont amenés à être de plus en plus polyvalents.