Une nouvelle association pour les déficients visuels de Franche-Comté

On estime à 30 000 le nombre de déficients visuels en Franche-Comté. Une association existe désormais à Besançon pour leur venir en aide. L'ORPHV (Organisation Régionale des Personnes Handicapées de la Vue) regroupe différents spécialistes (opticiens, ergothérapeutes, psychologues, ophtalmologistes...) qui se proposent d'accompagner les mal-voyants ou non-voyants avec une rééducation spécifique à leur handicap.

Apprendre comment se maquiller ou se raser quand on ne voit pas

"Au-delà du travail avec les ophtalmos, les orthoptistes et les opticiens, certaines personnes continuent à éprouver des difficultés, explique Philippe Henckel, le président de l'ORPHV. C'est à ce moment-là que nous intervenons, pour leur proposer cette rééducation spécifique. Il y a plusieurs aspects : la locomotion et l'autonomie de déplacement, les activités de la vie journalière c'est-à-dire comment on fait pour se maquiller, pour se raser, se laver, manger, faire la cuisine, se servir d'une carte bancaire, d'un téléphone quand on ne voit pas. Et on a aussi quelqu'un qui est spécialisé dans l'informatique adapté aux personnes mal-voyantes et non-voyantes."

Aucun centre de rééducation en Franche-Comté

L'association a maintenant besoin de se faire connaître : "Souvent les personnes mal-voyantes ou non-voyantes ne savent pas qu'elles peuvent avoir accès à ce type de rééducation, poursuit Philippe Henckel. Jusqu'à présent ces personnes étaient orientées vers des centres de rééducation à Paris ou à Nîmes par exemple, mais ça oblige la personne à partir pendant plusieurs mois. Il n'existe aucun centre de ce type en Franche-Comté pour les adultes. Nous ce qu'on veut créer, c'est quelque chose d'innovant, une équipe mobile où les professionnels se déplacent à domicile pour travailler avec les personnes sur des choses très pratiques, chez elles."