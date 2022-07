Une nouvelle borne de télémédecine installée dans une pharmacie de Guéret

Une borne de télémédecine a été installée, début juillet, à la pharmacie de la Marche, à Guéret. Un moyen moderne et plus rapide d'obtenir un rendez-vous médical.

aLaDésengorger les urgences et les cabinets médicaux, voilà l'objectif de cette nouvelle borne de télémédecine, installée début juillet dans les locaux de la pharmacie de la Marche. Calée dans une salle à l'écart pour plus de tranquillité, elle permet d'obtenir, en quinze à vingt minutes, une consultation avec un médecin, comme si vous y étiez. Le docteur ne se trouve d'ailleurs pas forcément en Creuse : il peut tout aussi bien être à Paris, Laval ou Marseille, notamment pour solutionner le manque de temps des praticiens des départements les plus sollicités, comme la Creuse.

La borne de télémédecine est entièrement équipée © Radio France - Léo Corcos

La borne est entièrement équipée : tensiomètre, stéthoscope, thermomètre... Une fois connecté (il faut pour cela avoir un compte MedaDom) et votre carte vitale rentrée, le médecin vous pose des questions, et vous guide dans les examens à pratiquer sur vous. Au besoin, une pharmacienne ou un pharmacien peut vous accompagner. Le médecin peut également vous prescrire des examens complémentaires, ou même renouveler vos ordonnances, pour de la ventoline ou une pilule contraceptive par exemple.

Une consultation dont la prise en charge est de 100% en tiers payant jusqu'au 31 juillet, date de fin de la loi d'état d'urgence sanitaire. Après cette date, il y aura une avance de frais à faire, sauf modifications d'ici là.