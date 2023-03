Une nouvelle clinique avec une maternité à Ganges en 2025

Le groupe Cap santé et l'ARS Occitanie ont annoncé ce mardi 14 mars, la reconstruction d'une nouvelle clinique avec une maternité à Ganges (Hérault) en 2025. L'établissement Saint-Louis 2 sera à l'entrée de la ville, 14.000 m2 avec un pôle de consultation, une maternité, l'imagerie, la biologie et la dialyse. Un projet de 35.000.000 d'euros co-financé avec l'Agence régionale de santé. "Que ce soit dans le privé ou le public, on a du mal à recruter alors on espère qu'avec ces nouveaux locaux et de bonnes conditions de travail, cela donnera envie aux jeunes médecins de s'investir et s'installer sur le territoire" explique Lamine Gharbi président du groupe.

Oui mais en attendant ?

En attendant cette nouvelle clinique les mamans seront accompagnées par un centre périnatal de proximité à Ganges. Une offre de soins avant et après l'accouchement et une aide afin d'aiguiller les parents pour choisir le lieu de naissance soit le CHU de Montpellier ou Nîmes. Le maire Michel Fratissier se dit satisfait de ces avancées, "mais on continue le recrutement. On a toujours besoin de six médecins-obstétriciens, plus les anesthésistes et un pédiatre." Mais pour le collectif pour le maintien de la maternité, les travaux se seront jamais terminés en 2025. "On n'y croit pas trop, je pense que la nouvelle clinique sera prête pour 2027 et en attendant on laisse des mamans faire plus de 60 kilomètres pour accoucher" dénonce Isabelle Boisson membre du collectif.