Une nouvelle étape décisive dans la création du CHU d'Orléans

C’était à l'époque la volonté de Jean Castex de débloquer la création de ce CHU. Voici une nouvelle étape indispensable pour transformer l'hôpital d'Orléans en CHU. Les universités d’Orléans et de Tours votent ce mardi le texte de convention avec l’hôpital de la Source. Il s’agit d’y préciser l’offre de soin, d’enseignement et de recherche. La signature officielle de la convention devrait avoir lieu à Orléans fin novembre début décembre en présence d’Elisabeth Borne.

La rentrée universitaire est lancée pour les 15.000 étudiants du campus de l'université d'Orléans-La Source © Radio France - Cécile Da Costa

Ce texte un peu comme un contrat mariage entérine un nouveau fonctionnement logique pour un Centre hospitalier universitaire : les praticiens hospitaliers pourront participer aux travaux de recherches et à la formation des étudiants et inversement les universitaires participeront aux activités de l’hôpital. Le texte valide aussi une évolution de gouvernance : le Président de l’université d’Orléans va devenir membre du conseil de surveillance de l’hôpital et le directeur général du futur CHU sera l’invité du conseil d’administration de l’université.

Autre évolution enfin à signaler : la Commission Médicale d'Etablissement qui contrôle la qualité et la sécurité des soins sera désormais dirigée par un pratiquant universitaire. Les premiers médecins pratiquants issus de la fac de médecine d'Orléans ne sortiront pas avant 2032 mais les internes eux seront aptes dès 2025. L'ambition à terme est de former 200 médecins par an à Orléans.