Une nouvelle étape pour le projet "Campus 2" à Dijon

Imaginé par Dijon métropole, « CAMPUS#2 » est le futur « lieu totem » de la santé à Dijon. Il devrait accueillir fin 2025 de nouvelles activités de formation, de recherche, d’innovation et d’entreprenariat dans les domaines de la santé et du numérique. Ce nouveau bâtiment sera situé face au campus métropolitain ESEO-ESTP, situé à l’angle de la rue Sully et du boulevard Jeanne d’Arc.

Un concept totalement nouveau sur Dijon métropole

"Ce projet d’incubateur vise à renforcer la visibilité de notre filière d’excellence en santé, priorité définie dans le projet métropolitain, tout en développant notre économie par l’innovation et la recherche" précise le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, François Rebsamen. Cette initiative s’inscrit dans les schémas de France2030, notamment les politiques de site de recherche-innovation de type Bioclusters, qui visent à tirer partie des effets de proximité et des synergies entre acteurs académiques, hospitalo-universitaires, industriels et startups de la biotech, medtech et healthtech.

Le bâtiment imaginé par Patriarche - Patriarche Augmented Architecture

Un lieu pour favoriser les échanges entre les différents acteurs

« CAMPUS#2 » fonctionnera comme un tiers-lieu pour tous les acteurs de l’écosystème santé dans un bâtiment de plus de 9 000 m2 situé sur le campus, en proximité immédiate des laboratoires de recherche, des écoles d’ingénieurs, du CHU et des entreprises technologiques installées dans la zone d’activités Mazen-Sully, afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques, la dynamique collective et le développement de projets communs et positionner Dijon parmi les grandes capitales françaises de l’innovation et de la recherche en santé. Il se veut comme le futur navire amiral de la recherche et du développement du Technopole SANTENOV.

Il pourra s’appuyer sur les nombreux atouts de la filière santé métropolitaine :

 Un secteur marchand consistant qui est le 1er pôle régional des industries de santé avec 4 000 emplois, 100 entreprises, 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaire consolidé ;

 15 laboratoires de recherche, 10 000 étudiants formés par an ;

 Un écosystème R&D à la pointe de l’excellence académique et de l’innovation en santé qui se traduit par la très bonne place de la filière santé de l’université de Bourgogne dans le classement de Shanghai 2021 et illustré, entre autres, par les projets d’innovation de rupture comme la jambe bionique de Proteor ou la peau artificielle d’Urgo, l’Equipex IMAPPI ou le Labex LIPSTIC dans lesquels sont impliqués plusieurs laboratoires de l’université de Bourgogne et d’équipes hospitalo-universitaire du CHU Dijon-Bourgogne et du Centre Georges-François Leclerc ;

 Des expertises reconnues incarnées par des projets structurants emblématiques de notre territoire, par exemple PHARM’IMAGE en Médecine de précision en oncologie, READAPTIC en Rééducation physique et cognitive, POWDER ON en Technologies des poudres pharmaceutiques, etc.

Avec « CAMPUS#2 », le Technopole Santenov se dote ainsi d’un véritable « booster » pour mener à bien ses missions au service du développement de la filière santé de la métropole de Dijon :

 L’animation et la promotion de la filière santé métropolitaine ;

 L’accompagnement à l’émergence et la croissance des projets d’innovation en santé des acteurs académiques et hospitalo-universitaires, et des entreprises.