Une nouvelle étude sur le rôle réel des enfants dans la propagation du Covid-19

La société française de pédiatrie a lancé mardi 14 avril 2020 une étude en Île-de-France pour vérifier l'hypothèse largement répandue depuis le début de la pandémie selon laquelle, en se basant sur d'autre virus comme la grippe, les enfants même sans symptômes seraient grandement transmetteur du covid-19.

Les enfants contribuent peu à la propagation du virus

Les observations depuis le début de l'épidémie montrent que les enfants représentent entre 1 et 2% des cas confirmés et les atteintes sévères sont exceptionnelles chez l'enfant rappel sur son site la société française de pédiatrie.

Et cela même si plusieurs enfants sont décédés. Un bébé de moins d'un an aux Etats-Unis (28 mars) et un garçon de 6 ans en France (10 avril). Des adolescents sont également morts, dont une belge de 12 ans (31 mars), un adolescent de 13 ans au Royaume-Uni (30 mars), un portugais de 14 ans, et une française de 16 ans (25 mars) selon les statistiques de santepubliquefrance.fr

Les enfants seraient moins porteurs du Covid-19 que ce qu'imaginaient les scientifiques au début de l'épidémie insiste également le pédiatre et infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, Robert Cohen, sur franceinfo.

Selon le docteur Pascal Crépey, épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, les personnes asymptomatiques, et notamment les enfants, contribuent peu à la diffusion du coronavirus.

L'inquiétude des parents et enseignants

Lancée au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de la rouverture progressive des écoles à partir du 11 mai, cette étude, lancée mardi 14 avril en Île-de-France sur 600 enfants ayant consultés leur pédiatre que ce soit pour des symptômes de Covid-19 ou pour tout autre chose, doit permettre de répondre à l'inquiétude des parents et enseignants à qui l'on a expliqué depuis le début de la pandémie que la fermeture des écoles servait à limiter la propagation du virus. Les enfants sont moins disciplinés pour respecter les gestes barrières particulièrement les distances lors des récréations.

Le danger davantage à la sortie de l'école qu'en classe

Des enfants moins à risque que prévu, mais ce n'est pas une raison pour baisser la garde, estime le pédiatre Robert Cohen sur franceinfo : "Ce que l'on sait, c'est qu'il faut faire des études, et nous conduisons ce type d'études pour connaître le taux d'enfants porteurs de ce virus. De l'autre côté, _il faut continuer à surveiller et prendre des précautions, non seulement pour les enfants mais aussi pour le personnel qui s'en occupe et les parents qui viendront chercher les enfants à l'école_. Même si on pense que les enfants ne sont pas de grands contaminateurs, les arrivées et les sorties d'écoles sont des moments de rencontres entre adultes. C'est peut-être ça qui joue un rôle dans l'épidémie bien plus que les enfants eux-mêmes."