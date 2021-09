Une nouvelle journée de mobilisation des psychologues en Bourgogne

Ils s’étaient déjà mobilisés le 10 juin. Les psychologues vont à nouveau manifester ce mardi, dans toute la France, comme à Dijon . Alors que se tiennent les Assises de la santé mentale, ils s’estiment « menacés » par des mesures du gouvernement. En particulier par le tarif de 22 euros du remboursement préconisé par la Cour des comptes. Maud Vinet-Couchevellou est la représentante dans la région du syndicat national des psychologues.

FRANCE BLEU AUXERRE : Vous parlez de tarif de remboursement indécent...

Maud Vinet-Couchevellou : La notion de remboursement peut être attractive mais le souci c'est qu'elle met en péril le statut du psychologue. La para médicalisation nous pose problème ainsi que la sous tarification des remboursements. Je vous rappelle que les psychologues sont des professionnels de sciences humaines avec un master 2 ou un doctorat sont indépendants. On peut les consulter sans prescription médicale.

Avec les mesures annoncées qui sont censées faciliter l'accès au soin psychologique, nous allons nous trouver face à des difficultés qui ne sont pas forcément identifiées par le public.

Les autres menaces concernent l'attaque du choix de nos méthodes et de nos orientations qui impactera aussi le public, l'attaque de nos formations universitaires et l'attaque de nos diversités professionnelles.

Combien coûte une consultation chez un psychologue ?

Un psychologue ne travaille pas comme un médecin. On ne vas pas voir plusieurs patients en quelques minutes. Il y a une écoute particulière. Aujourd'hui les consultations ce sont environ 50 à 70 euros pour 45 minutes.

Là on passe à une ubérisation des psychologues qui va dans la droite ligne de ce qui se passe dans les institutions. Je vous invite à aller voir les grilles salariales de l'ensemble des psychologues et les anomalies de rémunération dans le public et le privé.

Les psychologues ont aussi été écarté du Ségur de la santé dans la fonction publique et le médicosocial et on en rajoute une couche en les précarisant. 22 euros pour 30 minutes de consultation ce n'est pas possible. Il y a plus d'une heure de travail. On se retrouve en dessous d'un smic au final.

Les psychologues sont très sollicités depuis le début de la crise ?

La crise du covid a mis un coup de projecteur sur le fait que la santé somatique est importante et que la santé psychique l'est également. Il ne s'agit pas des mêmes logiques. On ne vas pas accompagner quelqu'un en difficulté légère, modérée ou sévère de la même façon. La communication est plus importante, du coup on se met à parler aujourd'hui de nos difficultés qui durent depuis longtemps.

Est-ce qu'il faudrait plus de psychologues dans le secteur public ?

Oui, on compte plus de 70 000 psychologues mais il y a beaucoup de temps partiels. Il va y avoir une pénurie de psychiatres. Au lieu de nous nous donner des moyens on nous restreint. Il faut recruter des psychologues.