Coronavirus : une nouvelle livraison de vaccins est prévue à Pau la semaine prochaine

Alors que le gouvernement a détaillé le processus de vaccination pour les plus de 75 ans, lancé dès la semaine prochaine, le Béarn va recevoir de nouvelles doses. 2.900 doses du vaccin Pfizer seront livrés mardi prochain confirme l'ARS, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, car il faut suivre un rythme plus soutenu désormais.

Tous les personnels de santé libéraux de plus de 50 ans peuvent déjà se faire vacciner, en plus des résidents des Ehpad et personnels soignants d’Ehpad, de cliniques et d’hôpitaux et cela fait de plus en plus de monde, potentiellement. D’ailleurs, il y avait une certaine affluence ce jeudi au centre de vaccination ouvert à l’hôpital de Pau.

Un premier arrivage d’un millier de doses avait permis de lancer officiellement la campagne de vaccination en Béarn, ce lundi, alors qu'il y a eu 5.000 doses environ livrées à Bayonne cette semaine. Ce nouvel arrivage de 2.900 doses à Pau viendra compléter le dispositif, confirme Maritxu Blanzaco, directrice départementale de l’ARS dans les Pyrénées-Atlantiques.

Un centre de vaccination est ouvert à l'hôpital de Pau, mais aussi à Oloron, un autre ouvre à Orthez aussi, dès ce vendredi pour le personnel de l'hôpital, la semaine prochaine ce centre d'Orthez sera ouvert aux professionnels libéraux. Et puis, la vaccination a commencé aussi pour les salariés des cliniques d'Aressy et de Navarre à Pau.