Une nouvelle maison de santé dans le Nord Côte-d'Or

Une nouvelle venue dans l'univers des maisons de santé à Semur-en-Auxois ! Ouverte depuis la mi-mai, son inauguration programmée samedi dernier a due être repoussée à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Installée derrière l'hôpital de la ville elle regroupe une vingtaine de professionnels.

Une vingtaine de professionnels présents

Outre les quatre médecins généralistes on y trouve des kinés, des infirmières, des psychologues, ou encore un orthophoniste et un ostéopathe. Et la médecin à l'origine du projet aimerait encore attirer quelques spécialistes : dermatos, ophtalmos, gastroentérologues et neurologues sans toutefois "concurrencer" les spécialités déjà présentes à l'hôpital.

Deux nouveaux médecins ont rejoint la ville

La création de cette maison de santé a permis d'attirer sur Semur-en-Auxois deux nouveaux médecins généralistes ! Il faut dire que les professionnels de santé ont une véritable appétence pour le travail en équipe explique Marie-Fernande Gurdner, la coordinatrice de cet établissement.

Les médecins ne sont plus seuls

"Le médecin a parfois besoin de faire appel à d'autres professionnels pour répondre aux besoins d'un patient c'est pourquoi il est bon pour lui de pouvoir échanger avec un kiné, une infirmière ou une orthophoniste car il existe des cas complexes."

Elodie Moraux, le médecin à l'origine du projet © Radio France - Thomas Nougaillon

Un projet muri durant 6 années

Blouse blanche, stéthoscope sur l'épaule, Elodie Moraux est le médecin généraliste qui porte ce vieux projet de maison de santé qui remonte à 2014 lorsqu'elle a proposé aux soignants de la ville de se regrouper dans cet établissement qui vient à peine de voir le jour ! Un vrai plus pour Semur dit-elle.

La crainte d'une pénurie

"Le "plus" c'était surtout de pailler la pénurie de médecins que l'on redoutait il y a six ans, de parvenir à attirer de jeunes médecins qui souhaitaient travailler en groupe. Mais aussi surtout d'amener une cohésion de travail et ne plus être seul dans son cabinet médical".

C'est bon pour l'emploi local

Catherine Sadon, la maire de Semur-en-Auxois se félicite, cette maison de santé vient compléter l'offre de soins dans sa ville et en plus c'est bon pour l'économie locale. "L'hôpital est le premier employeur de la ville ensuite il y a la maison de santé avec tous ses professionnels, souligne-t-elle, mais nous avons aussi tous les autres établissements sanitaires comme l'Esat (Etablissement de Service et d'Aide par le Travail) ou l'Ime (Institut Médico-Éducatif) et tout cela constitue un vrai pôle sanitaire et de santé sur Semur qui est important et rayonne sur un très large territoire".

Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois se félicite de l'arrivée de cette maison de santé : elle permet de compléter l'offre de soin dans sa ville et au-delà © Radio France - Thomas Nougaillon

L'Etat premier financeur, le département juste derrière

Bardée de bois et construite sur un terrain à proximité de l'hôpital, la maison de santé de Semur-en-Auxois et ses 900 mètres carrés, a coûté 2 millions 400 mille euros co-financés par l'Etat (600 mille euros), le Département (500 mille euros), la communauté de communes du Sinémurien (200 mille euros) et la Région (150 mille euros), la ville finance la différence, les loyers versés par les professionnels doivent permettre de rembourser l'emprunt souscrit.