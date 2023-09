Une nouvelle maison de santé en projet pour Bénévent-l'Abbaye en Creuse

Une nouvelle maison de santé va ouvrir en Creuse. Elle se situera à Bénévent-l'Abbaye. La commune va rénover une ancienne clinique vétérinaire pour accueillir des professionnels du médical et du paramédical. Les travaux vont durer au moins un an, financés par l'Etat et le département à 70%, le reste à la charge de la commune.

Cette maison de santé va d'abord permettre de regrouper les soignants qui sont déjà installés à Bénévent. Les trois infirmières vont donc y déménager, tout comme le médecin généraliste de la commune. La mairie espère même en accueillir un deuxième, qui doit arriver en juin 2024 pour renforcer le cabinet actuel. En effet, depuis septembre 2023, le généraliste de Bénévent a choisi de travailler à mi-temps et arrête aussi ses consultations à Dun-le-Palestel.

La maison de santé va donc rassembler tous ces professionnels dans un même lieu, mais il devrait aussi y avoir des petits nouveaux. D'après le maire, deux kinés sont attendus. Il y aura également deux ou trois espaces disponibles si d'autres soignants veulent rejoindre l'aventure. La commune attend cette maison de santé avec impatience, puisque ses voisines Marsac, Grand-Bourg et Fursac en ont déjà une.