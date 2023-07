Une nouvelle maison de santé pour Chevannes

Alors que le département de l'Yonne manque cruellement de médecins et de spécialistes, l'annonce d'une nouvelle maison de santé est toujours une bonne nouvelle. C'est le cas à Chevannes, commune de 2 200 habitants. Le projet est en place depuis plus de trois ans, co-financé avec la mairie, le département, la région et l'Etat pour un total de plus d'un million d'euros. Elle accueille le médecin généraliste, la diététicienne et les deux dentistes déjà présents sur la commune, ainsi que trois nouveaux arrivants : un ostéopathe, un réflexologue et un podologue. A terme, l'équipe devrait s'agrandir à nouveau, c'est en tous cas l'ambition de l'établissement.

Des conditions de travail idéales pour les médecins

Pour le Docteur Mathieu Hausner, médecin généraliste à Chevannes depuis 2019, le premier avantage de ces nouveaux locaux, c'est la place : "mon cabinet fait 30 mètre carré, quasiment deux fois plus grand que l'ancien. C'est ce qu'on veut sur des tailles de cabinet, c'est beaucoup plus agréable, ça permet d'avoir plus de matériel, car j'étais un peu limité en espace. Et puis, je peux faire le tour de la table de consultation", ajoute-il en rigolant. A terme, le Docteur Hausner aimerait s'associer avec un confrère, il compte sur ces nouveaux locaux pour attirer : "c'est le genre de locaux qu'on veut, si on ne les a pas de toute façon, il n'y aura pas d'autres médecins. Est-ce que ça attire, je ne sais pas, mais c'est obligatoire".

Côté dentistes, les deux associées cherchent également un troisième collègue. Cette nouvelle arrivée permettrait d'accueillir plus de patients. Un autre avantage de la maison de santé pour le Docteur Maeva Kovac (et donc qui pourrait attirer un jeune dentiste), c'est la collaboration entre collègues. "Le Docteur Hausner est à disposition si on a besoin d'un avis purement médical, explique le docteur Kovac, le lien dentiste - ostéopathe se fait de façon assez fluide aussi, avec la diététicienne, cela va de soi. La Maison de santé permet d'avoir une équipe pluridisciplinaire".

Une bonne nouvelle pour les habitants

Plus de médecins, et surtout de nouveaux spécialistes, c'est une excellente nouvelle pour les habitants. Yoan est père de famille, il habite Orgy, à quelques kilomètres de Chevannes et doit aller jusqu'à Dijon pour consulter des spécialistes : "dentiste, ophtalmologue... tout est sur Dijon, sauf le médecin généraliste. Nous n'avons pas spécialement de problèmes dans la famille, mais nous somme cinq alors une fois par an, pendant les vacances, on se fait une journée médecine sur Dijon".

Pour le maire, Dominique Chambenoit , cette maison de santé était une priorité : "on risquait de voir partir nos médecins, mais également de voir partir la pharmacie. c'est un effet de chaîne. Sans ces professions libérales, une ville de 2 200 habitants comme la notre commence à mourir, et ça n'incite pas les familles à s'installer." Pour l'instant, Chevannes est a priori préservée de la désertification médicale.

