Une nouvelle maison de santé va ouvrir à Delle

Delle, France

Depuis septembre, la ville de Delle est passée en zone sous-dotée, ce qui signifie qu'elle est maintenant considérée comme un désert médical. Cela est dû à l'âge de ses médecins, les six généralistes de la commune seront tous partis à la retraite dans les dix prochaines années. La mairie a donc souhaité anticiper leur départ. Elle veut attirer de nouveaux médecins. Cinq généralistes vont s'implanter dans la nouvelle maison médicale. Une dermatologue et un pédiatre seraient aussi intéressés selon la maire de Delle, Sandrine Larcher.

La maire de Delle, Sandrine Larcher et ses adjoints soutiennent le projet © Radio France - Mado Oblin

Une surface de 300 m²

Le bâtiment sera composé de trois étages. Le rez-de-chaussé sera réservé aux médecins généralistes. Il comprendra aussi un local pour les médecins à temps partiel. Le premier étage est encore totalement modulable. Les locaux peuvent être proposés à la vente ou à la location. La maire de Delle, Sandrine Larcher souhaite que cette maison de santé soit la plus flexible possible pour répondre aux attentes des jeunes médecins. Pour mener ce projet, elle a consulté des praticiens. Un couple de médecins généralistes a largement contribué au projet. Ils se sont d'ailleurs formés pour accueillir des jeunes internes.

La maire précise qu'en raison du classement de la ville en zone sous-dotée, "les médecins qui veulent s'implanter peuvent donc bénéficier d'une aide qui peut s'élever à 50 000 euros". Un autre argument qui pourrait, selon elle, séduire les nouveaux arrivants.

Deux étages de logements

Seize logements seront aménagés dans les deux derniers étages. "A Delle, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent s'installer et qui ont du mal à trouver un logement, en conséquence, on répond à deux problématiques, au niveau médical et pour le logement", explique Sandrine Larcher, maire de la commune.

La maison de santé devrait ouvrir au cours du premier trimestre de 2021, soit dans un an.