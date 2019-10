Une maison médicale ouvre quartier Valensolles à Valence

Le pôle médical Valence Sud, en bordure de la Nationale 7, vient d'ouvrir au public. On y trouve le laboratoire d'analyse Cerballiance et trois médecins généralistes. Prochainement, une pharmacie, des infirmiers et des spécialistes rejoindront les locaux.