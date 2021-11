Une nouvelle maison médicale ouvre à Olivet

Une nouvelle maison médicale ouvre sur la Métropole orléanaise. C'est à Olivet, deuxième ville du département, dans le quartier du Larry. Elle se trouve près de la clinique de l'Archette et de la ligne de tramway, de la RD 2020 et du CHRO.

La maison médicale du Larry est située au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment. Les travaux viennent de s'achever, sur 620 m2 elle va accueillir 15 praticiens dont 4 médecins généralistes, une sage-femme, une psychologue, deux pneumologues et 6 infirmières. Ils ne sont pas encore tous arrivés.

Les médecins prennent de nouveaux patients

"Ce qui est intéressant c'est que trois de ces médecins arrivent sans patientèle" explique Maxime Taffoureau, le directeur du pôle santé à la mairie d'Olivet. Ils vont donc remplir leurs carnets de rendez-vous au fur et à mesure et accepter les personnes qui n'arrivent pas à trouver de médecin traitant.

Le long couloir dessert douze cabinets de praticiens - Lydie Lahaix

C'est le cas de Catherine, "ma mère de 86 ans n'avait plus de médecin depuis septembre, le sien est parti sans avoir de remplaçant, j'ai appelé tous ceux qui sont dans les pages jaunes mais aucun n'avait de place. Je suis soulagée de pouvoir en trouver un dans cette maison médicale du Larry" dit-elle.

"Moi non plus, je n'avais plus de médecin" explique Thierry, "je savais que la maison médicale était sur le point d'ouvrir, je suis venu il y a dix jours c'était encore en travaux, aujourd'hui je suis rassuré, j'ai besoin d'un suivi médical pour des problèmes respiratoires, il y a des pneumologues également c'est très bien", mais ajoute-t-il "je crains que ce ne soit vite plein".

Salle d'attente de la Maison du Larry - Lydie Lahaix

Olivet avec ses 22.000 habitants n'avait plus que 12 médecins généralistes, loin du ratio 1 médecin pour 1000 habitants. Dans cette structure du Larry, 4 nouveaux généralistes s'installent dont trois sont véritablement de nouveaux médecins sur la commune, autrement dit, ils n'ont pas encore de patients.

Un projet lancé il y a 4 ans

"C'est ce que nous voulions" explique Maxime Taffoureau, le directeur du Pôle santé à la mairie d'Olivet se félicite de voir l'aboutissement de ce projet lancé il y a plus de quatre ans. "Cela prend du temps de trouver le bon endroit accessible facilement en transports en commun, il a fallu construire et ensuite chercher les praticiens".

La salle de réunion et d'ateliers santé de la nouvelle maison du Larry - Lydie Lahaix

La mairie d'Olivet a déboursé 1,6 millions d'euros pour ce nouvel équipement qui accueille donc aussi plusieurs spécialistes. Certains s'installent pour la première fois en libéral.

C'est le cas de Delphine Litière, la jeune sage-femme originaire de l'Orléanais, est impatiente de débuter ses consultations. "Je tenais à être au sein d'une maison médicale pour pouvoir échanger avec des collègues sur nos patients, pour moi c'était très important". Dans le bureau d'à côté, Anne Worms, la psychologue qui arrive de l'hôpital d'Orléans, tient le même discours sur l'importance du travail en équipe.

Delphine Litière, la sage-femme s'installe en libéral pour la première fois - Lydie Lahaix

Cette maison médicale du Larry accueille donc ses premiers patients, ce vendredi. Le premier médecin généraliste consultera à partir du 15 novembre, un autre arrivera début décembre et les deux suivants en janvier. Sachant que l'objectif est d'en trouver un cinquième, le plus vite possible. La mairie d'Olivet recherche encore un spécialiste et si possible vu les besoins, un gériatre.

L'accueil de la maison médicale au 10 rue du Dr Chapelet à Olivet - Lydie Lahaix

La maison médicale du Larry est située 10 rue du Docteur Chapelet. Il n'y a pas d'accueil standardistes sur place, chaque praticien gère ses propres rendez-vous téléphoniques, qui se prennent aussi sur les plateformes en ligne, doctolib et maiia.