Une nouvelle maison urbaine de santé va ouvrir à Strasbourg au Port du Rhin

Strasbourg, France

Après le Neuhof, Hautepierre et la Cité de l'Ill à la Robertsau, c'est dans le quartier du Port du Rhin, tout près de la frontière allemande, que va être implantée une nouvelle maison urbaine de santé. Elle ouvrira fin 2020.

Une seule généraliste dans le quartier pour le moment

Cette "MUS" abritera une généraliste, deux infirmiers et deux orthophonistes, dans un local de 250 m². D'autres professionnels de santé, comme un psychologue, pourraient les rejoindre ultérieurement. Le Docteur Nabila Hamza est la seule généraliste du quartier. Elle a hâte de s'installer dans les nouveaux locaux: " je vais me sentir plus soutenue et moins isolée" explique-t-elle.

Le quartier strasbourgeois du Port-du-Rhin est quasiment un désert médical urbain. La mairie de Strasbourg espère donc que cette nouvelle maison urbaine de santé incitera d'autres praticiens à rejoindre le quartier.

La maison urbaine de santé s'installera dans les locaux loués par le bailleur social Ophéa.