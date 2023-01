Une nouvelle offre de soins à Échirolles pour désengorger les urgences

Une nouvelle offre de soins dans l'agglomération grenobloise, voilà qui est bienvenu dans un contexte marqué par le manque de généralistes et l'engorgement des services d'urgence. Ce nouveau centre de soins non programmés est ouvert le soir et le week-end et fonctionne depuis ce lundi. Il est situé à Échirolles, avenue de Grugliasco, littéralement à deux pas des urgences de la Clinique des Cèdres. D'ailleurs ce "PASI" (pour "Point d'accueil de soins immédiats") géré par SOS médecins bénéficie d'un partenariat avec l'établissement que dirige le docteur Guillaume Richalet. "La nouveauté, c’est qu’on a vraiment un accès direct au plateau technique de la clinique, souligne son confrère le docteur Romain Varnier, président de SOS Médecin Grenoble * ; c’est-à-dire le laboratoire, tout le plateau d’imagerie avec la clinique du Mail, et tout le réseau de spécialistes qualifiés de la clinique des Cèdres. C’est un vrai plus pour nos patients."*

Rendez-vous le jour même

Dans la salle d'attente ce mercredi soir, il y a un jeune homme qui s'est fait mal et qui n'a pas de médecin traitant, et des parents venus avec leurs enfants fiévreux. Ils n'attendent pas longtemps : tous ont pris rendez-vous le jour même, sur internet ou en appelant directement SOS Médecin. Deux praticiens sont là pour les prendre en charge. Ils verront en tout une trentaine de patients entre 20 heures et minuit. Avec la possibilité de leur faire passer des examens à la clinique des Cèdres. "On ne prend que les urgences qui vont arriver ce qu’on appelle 'debout', les patients qui sont en capacité de se déplacer, précise Romain Varnier * ; ça peut être pour une douleur abdominale et là c’est le médecin qui va qualifier le besoin de recours aux examens complémentaires du type biologie ou, par exemple, un scanner."*

Une quinzaine de patients en moins aux urgences chaque jour

Cette structure est un peu le trait d'union entre le cabinet généraliste et les urgences. Les 20 médecins de SOS, en plus de leurs visites à domicile, avaient déjà un cabinet de consultation situé sur l'avenue du 8 Mai 1945, toujours à Échirolles. Cependant, faute d'équipements propres, certains patients étaient redirigés vers des structures hospitalières pour des examens. C'est ce manque que vient palier le nouveau PASI des Cèdres. Ainsi selon le docteur Romain Varnier, chaque jour une quinzaine de patients peuvent éviter de passer par la case "urgence", voire davantage avec ceux qui contacteront directement SOS Médecin plutôt que se présenter aux urgences.

Les consultations au PASI des Cèdres se font uniquement sur rendez-vous en ligne sur le site de SOS Médecin Grenoble, ou au téléphone ( 04 38 701 701 ). Situé au 48 avenue de Grugliasco, il est ouvert en semaine de 16 h à minuit, et également le week-end (12h-minuit le samedi, 8h-minuit le dimanche).