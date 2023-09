Une nouvelle opération de démoustication dans le Lauragais, près de Toulouse

Après deux opérations de démoustication à Colomiers , une autre à l'Union , une nouvelle va être organisée à Péchabou, dans le Lauragais, au sud de Toulouse. La mairie de ce village d'environ 2400 habitants communique sur sa page facebook , en précisant que les opérations sont menées par l'Agence régionale de santé (ARS).

Une intervention "dans la semaine"

Un habitant de Pechabou est revenu de l’étranger et il a contracté le virus de la dengue, qui entraine de la fièvre, des douleurs et qui peut entraîner de graves complications. "L’entreprise ALTOPICTUS, mandatée par l’ARS, procédera à une enquête entomologique de terrain afin de préparer un traitement de lutte antivectorielle dans les deux secteurs suivants fréquentés par la personne malade : le quartier de l’allée des Platanes et le quartier autour de la mairie", explique la commune.

Un traitement nocturne sera programmé cette semaine dans un périmètre de 150 mètres autour des lieux fréquentés par le malade, mais la date exacte n'est pas encore connue. L’objectif est d’éliminer tous les moustiques potentiellement infectés par le virus dans cette zone afin qu’ils ne puissent pas le transmettre le virus à d’autres.