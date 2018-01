Auxerre, France

La 29eme édition a été lancée mercredi. Créée il y a vingt-neuf ans par la fondation des hôpitaux de Paris, elle permet de financer des projets comme l'aide à l'achat d'une véhicule. Exemple, ce minibus destiné aux adolescents du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d' Auxerre explique Franck Douai, le cadre de santé responsable du service de pédopsychiatrie : "Le mini bus permet l'accessibilité des groupes thérapeutiques à des activités de resocialisation proposées aux adolescents, aller à la piscine , participer à l'activité escalade ou l'activité photo."

C'est un plus considérable - Franck Douai du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d' Auxerre

A L' IME des isles , un espace horticole et un jardin biologique ont été réalisé l'an passé pour les enfants et les adolescents. Le service pédiatrique de l' hôpital de Sens a lui aussi bénéficié de fonds qui ont permis la création de chambres mère- enfant. Un coup de pouce de la fondation des hôpitaux de Paris indispensable pour de nombreux projets souligne Franck Douai : " C'est de l'équipement en plus obtenu parfois plus rapidement."

C'est le cas au centre médico-éducatif des petits princes à Auxerre. Grâce en partie a l’opération pièces jaunes , il est en passe d' acquérir dix ordinateurs à commande oculaire pour permettre aux enfants polyhandicapés de pouvoir enfin communiquer. A 7 h50 ce jeudi, nous reviendrons sur ce projet avec Rita Daubisse. L'orthophoniste de l'établissement est l'invitée de France Bleu Auxerre.

L' opération pièces jaunes se déroule jusqu' au 17 février. Vous pouvez aussi donner sur internet .