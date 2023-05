Une nouvelle prise en charge "expérimentale" aux urgences du CHU de Clermont-Ferrand

Alors que l'hôpital est en tension, notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi RIST , le CHU de Clermont-Ferrand annonce un nouveau système d'admission aux urgences, à titre expérimental. Ce nouveau dispositif sera effectif du vendredi 12 mai au lundi 15 mai, de 18 heures à 6 heures.

Avant tout, appeler le 15

"Le service des urgences adultes du CHU de Clermont-Ferrand met en place un dispositif expérimental de régulation de ses accès, afin de garantir une prise en charge efficace des urgences non différables" explique dans un communiqué le CHU. Concrètement du 12 au 15 mai, il faudra avant toute chose, composer le 15. Les équipes du SAMU évalueront la situation d'urgence du patient et, en fonction, l'orienteront vers les urgences ou d'autres structures plus adaptées.

Ceux qui se rendront directement aux urgences de Gabriel Montpied, devront, dans tous les cas, appeler le 15. Un infirmier sera présent sur place pour orienter les gens et deux postes téléphoniques seront disponibles à l'entrée des urgences.

Le CHU de Clermont tient à rappeler que ses urgences sont les seules du territoires "à maintenir une ouverture 24h/24h et 7J/7.

"Un tri des patients" selon le syndicat Force Ouvrière

Ce dispositif, quand bien même expérimental pour le moment, a fait rapidement réagir le syndicat Force Ouvrière du CHU de Clermont-Ferrand. Selon le syndicat, "la direction du CHU a décidé de mettre en place un tri des patients aux portes des urgences". Une situation jugée inacceptable pour le syndicat, qui rappelle avant tout que ce qu'il faut à l'hôpital ce sont "des conditions de travail décentes, des postes et des augmentations de salaires".