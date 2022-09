Une nouvelle section syndicale a vu le jour au centre hospitalier de Châteauroux

Ce mercredi 14 septembre à Châteauroux, le syndicat CFE-CGC a présenté sa nouvelle branche "Acteurs Santé" formée au sein du centre hospitalier de Châteauroux Le Blanc. La section a été créée cet été et la rentrée s'organise pour le syndicat, qui présente les deux représentants locaux. Elodie Bellanger et Thierry Bizeau sont à l'origine de cette section. Ils ont décidé de la lancer après les difficultés que l'hôpital public rencontrent depuis des mois, notamment d'un point de vue des cadres avec le problème de gestion au quotidien des équipes.

La rentrée syndicale se prépare pour le syndicat CFE-CGC avec la création de cette nouvelle branche au sein de l'hôpital public de Châteauroux. © Radio France - Julien Prouvoyeur

La pandémie de Covid-19 a profondément marqué l'ensemble du personnel de l'hôpital et cette crise a rendu la gestion des effectifs très difficile pour les cadres de santé, qui doivent jongler avec les arrêts maladies d'un personnel épuisé et les congés, bien mérités, après des heures supplémentaires à répétition. "Il y a de plus en plus de différentiel entre ce qui nous ai demandé et ce qu'on peut apporter comme soins aux patients", explique Thierry Bizeau.