Hérault, France

Elle s'appelle "TSO", ou plutôt "Transports Sanitaires d'Occitanie". C'est le bébé de deux groupes de santé de la région, Clinipole et Oc Santé. Ensemble, ces groupes ont décidé de créer une société pour mutualiser leurs moyens ambulanciers.

À eux deux, Clinipole et Oc Santé possédait déjà 5 sociétés de transport de patients (ambulances, véhicules sanitaires légers et taxis). Ils ont donc décidé de créer une entreprise pour rassembler ces sociétés existantes et ainsi devenir plus forts.

50 véhicules déployés sur tout le département

Le but est d'être plus efficace. Pour l'instant, 60% des trajets d'ambulances se font à vide. "L'idée de cette nouvelle entreprise est donc d'éviter le plus possible des trajets à vide, ajoute Olivier Constantin, directeur général de Clinipole. Moins de trajets à vide, c'est aussi pouvoir répondre plus vite aux besoins des patients."

Les 50 véhicules des entreprises réunies seront présents partout dans l'Hérault. "Quand un ambulancier monte au nord de Montpellier, explique François Hüe, directeur des achats et du patrimoine d'Oc Santé, il pourra transporter une deuxième personne sur le chemin du retour, à la demande d'un autre établissement de santé."

Rien ne change pour les patients

Que les patients se rassurent, leurs services seront assurés comme avant car les sociétés initiales gardent pour l'instant leur fonctionnement interne. Vous reconnaîtrez l'ambulance garée devant chez vous, les logos sur les voitures ne changeront pas tout de suite.

Comme d'habitude, les ambulances répondront aux demandes de n'importe quel établissement de santé, privilégiant toutefois les établissement de Clinipole et Oc Santé.

Pour répondre aux appels du Samu, quand vous composez le 15, Transports Sanitaires d'Occitanie bloquera au moins un véhicule toutes les nuits, contre un véhicule 20 nuits par mois jusqu'à présent.

Une entreprise qui embauche

TSO rassemble pour l'instant 130 salariés. Mais la société prévoit déjà l'embauche d'une trentaine de nouveaux ambulanciers cette année.