Une nouvelle unité de soins intensifs de cardiologie inaugurée à l'hôpital de Laval

Laval, France

C'est un changement radical pour le service de cardiologie du centre hospitalier de Laval. Une nouvelle unité de soins intensifs a été inaugurée ce vendredi. Plus modernes, plus spacieux, ces locaux installés au 9e étage n'ont rien à voir avec les précédents : "Il y avait un manque d'éclairage, les fenêtres dans les chambres n'étaient qu'en simple vitrage. C'est un confort maintenant", confie le chef de service Tahar Lazizi, cardiologue.

Les chambres, elles, sont plus nombreuses (10 contre 8 auparavant), plus spacieuses, plus confortables et mieux surveillées : "Il y a des caméras au-dessus des lits, explique Aude Berhault, cadre de santé. Les infirmières peuvent surveiller le patient depuis un poste PC à proximité des chambres. L'image est plus nette et on peut zoomer pour voir ce qu'il se passe quand un patient fait un malaise ou s'agite."

Les infirmières surveilleront les patients grâce aux nouvelles caméras installées dans les chambres © Radio France - Clément Conte

D'autres nouvelles technologies ont été mises en place dans cette nouvelle unité. La salle polyvalente est par exemple équipée d'écrans de visioconférence permettant aux médecins lavallois de communiquer facilement avec leurs collègues des CHU de Rennes et d'Angers. "On transmet le dossier et les images du patient en temps réel et la filière est plus fluide", complète Tahar Lazizi.

Un système de visioconférence a été installé dans la salle polyvalente © Radio France - Clément Conte

Cette nouvelle unité flambant neuve a coûté 918.000 euros, financée sur le budget de l'hôpital. "C'est un choix fort pour la cardiologie, selon le directeur des lieux André-Gwenaël Pors. Le personnel était dans les mêmes locaux depuis 1974. C'est un service attractif pour toute la Mayenne alors on a mis le paquet. Et le résultat est là."

Le déménagement officiel est prévu pour le 26 novembre.