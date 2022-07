Une nouvelle unité de soins pour les troubles du comportement alimentaire à l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac

Un hôpital de jour dédié aux patients souffrant d'anorexie et de boulimie a ouvert ses portes en avril dernier à Haut-Lévêque. En septembre prochain il sera transformé en unité d'hospitalisation complète. Les malades sont pris en charge à la fois par des psychologues et des nutritionnistes.

A l'hôpital Haut-Lévêque des psychologues et des nutritionnistes travaillent désormais main dans la main pour venir en aide à ses patients qui souffrent d'anorexie ou de boulimie. On estime que 600.000 français ont des troubles du comportement alimentaire (TCA). Une minorité seulement doit être hospitalisée mais la prise en charge des cas les plus graves est vitale car les risques de décès ou de suicides sont importants. Xavier Galvez est le chef de service de cette nouvelle structure qui associe le CHU de Bordeaux et les psychiatres de Charles Perrens.

France Bleu Gironde : A quel type de patients cette unité de soins est-elle destinée ?

Xavier Galvez : C'est un hôpital de jour qui a ouvert en avril avec prochainement une ouverture d'hospitalisation complète de quinze lits destinée à des patients qui présentent des troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie et hyperphagie. Nous avons une attention particulière pour les cas les plus sévères de dénutrition, notamment dans le cas de l'anorexie. Les lits d'hospitalisation ont disparu depuis quelques années sur le CHU et donc l'idée, c'était de relancer une prise en charge spécialisée pour ces patients, à la fois sur le plan psychiatrique et nutritionnel. C'était vraiment très important dans le montage de ce projet. On souhaite une prise en charge plus confortable pour les patients.

Est-ce-que c'est l'anorexie qui représente la majorité des cas que vous traitez ici?

Oui. Ce n'est pas la majorité des cas dans les troubles des conduites alimentaires, mais c'est la forme qui représente les cas les plus sévères en terme de dénutrition et donc de risque de décès, et aussi en terme de suicide. On accueille ici des patients qui peuvent peser à peine 25 kilos.

Le covid a-t-il provoqué une hausse des cas ?

Pas forcément en terme d'hospitalisation mais on a constaté qu'il y avait une augmentation du nombre de consultations et des patients avec un fort taux de rechute. Ces patients qui étaient jusque là en rémission ont de nouveau connus des troubles. Tous les services de santé en amont ont été débordés à cause de ça.