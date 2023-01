Une nuit au service SOS Mains de Hautepierre pendant la soirée du Nouvel an

Quand vient la nuit du Nouvel an, les effectifs sont doublés dans les locaux de SOS Mains à Hautepierre. Chaque année, les pétards font des blessés et il faut les soigner rapidement.

En début de nuit, deux enfants et trois adultes se sont arrachés les doigts ou se sont brûlés en allumant des pétards dans le Bas-Rhin. Seyvan 13 ans vient pour une brûlure au deuxième degrés. "Quelqu'un a allumé un lance boule mortier et ça a atterri sur mes mains", raconte Seyvan, 13 ans. L'adolescent devra porter des pansements pendant plusieurs jours et ne pourra pas écrire. Sa mère Leila est en colère : "Je suis anti-pétard !", souligne-t-elle. "Je lui ai fait confiance mais je lui ai dit de rentrer à 1 heure du matin. À 1h20, il m'appelle pour me dire qu'il est à l'hôpital".

Deux blocs opératoires ouverts pour la nuit

Les blessures peuvent aller de "simples brûlures à des amputations de doigts, des luxations ouvertes", explique Sybille Facca, cheffe de service SOS Mains. Il peut aussi y avoir des lésions associées comme des "brûlures au niveau de l'œil ou de la surdité". Les effectifs ont été doublés pour la nuit au niveau des médecins, des internes de garde, des infirmiers et deux salles opératoires au lieu d'une ont été ouvertes.

Les deux adultes reçus au début de la nuit ont été sérieusement blessés. Ils ont été opérés pendant la nuit.