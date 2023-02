Il est organisé depuis près de quinze ans et fait toujours le plein : le forum santé de la maison de quartier du centre ville de Belfort a rassemblé des habitants de tous âges ce mardi. Bilan cardiologique ou diététique, mais aussi atelier d'équilibre ou de massage du visage, toute activité est bonne à prendre quand il s'agit de questionner son mode de vie, son alimentation et ses conséquences éventuelles sur la santé.

ⓘ Publicité

C'est l'objectif de cette journée où les participants déambulent d'un atelier à l'autre, poussés par la curiosité ou en quête de réponses sur des problématiques du quotidien : « C'est la première fois que je viens et je suis très satisfaite. Je voulais visiter l'appartement témoin aménagé pour les personnes dépendantes, car mon mari est concerné. J'ai aussi fait un bilan de santé et partagé un délicieux petit déjeuner » commente Geneviève, 78 ans.

Comme elle, des dizaines de seniors sont venus chercher des conseils pour prendre soin d'eux, mieux gérer un problème de santé ou tout simplement pour faire le point : « Moi je suis venue voir la diététicienne pour évoquer mes problèmes de poids » explique Laurent, qui consulte avec son épouse.

Le forum santé propose un bilan cardiologique et un bilan santé gratuit proposé par la CPAM. Le forum santé propose un bilan cardiologique et un bilan santé gratuit proposé par la CPAM. © Radio France - Natacha Kadur

Attirer des publics pour faire de la prévention

Les activités plus ludiques, comme la gym ou la fabrication de cosmétiques sont des points d'entrée pour attirer des publics qui peuvent être éloignés du soin : « Plusieurs visiteurs en ont profité pour faire un bilan de santé. Ça permet de désacraliser la relation avec les professionnels et de créer un lien. Ils reviendront plus facilement consulter ou chercher de l'aide parce qu'ils ont identifié les personnes » commente Monera Bruez, directrice de la maison de quartier du centre ville.

L'objectif, c'est bien « d'aller vers » et pour cela, il faut pouvoir se mettre à l'écoute de son public : « C'est aussi l'occasion d'écouter les préoccupations des gens » commente Isabelle Mougel, diététicienne. Au contact d'un groupe de jeunes adolescents , sensibiliser à une alimentation saine est un défi : « On doit d'abord les cerner, comprendre ce qui les préoccupe à leur âge : l'apparence physique, l'impossibilité de faire du sport parce qu'on ne se sent pas forcément très bien avec soi, l'image du corps ...»

Le tout dans un esprit de convivialité et de mixité sociale, où nombreux sont les participants qui viennent surtout pour se rencontrer, échanger avec les autres. Ça aussi, c'est de la prévention.