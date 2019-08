Une odeur d’égout dans la calanque de Callelongue

Que se passe-t-il calanque de Callelongue, à Marseille ? Les habitués, les cabanoniers, décrivent une odeur d'égoût dans la mer, surtout par forte chaleur. En cause, apparemment, une algue qui prolifère depuis cet hiver dans le petit port.

Les habitués n'osent plus vraiment se baigner. Il n'y a, à de rares exceptions près, que les touristes qui se jettent encore à l'eau à la sortie du port. Les plus anciens l'assurent : ils n'ont jamais vu pareille algue dans leur port. Elle serait arrivée, pour la première fois, pendant l'hiver.

"Cet hiver, on a eu des algues sauvages qu'on n'a jamais vues ici dans la calanque. Ça a dû macérer et pourrir. On peut dire que ça sent la tinette !" Roger, cabanonier depuis des décennies

Il s'agirait, apparemment, d'une algue en putréfaction. Un phénomène classique avec la chaleur. Elle dégage un gaz qu'on appelle hydrogène sulfuré et qui, effectivement, a une odeur... d’œuf pourri, ou encore d’égout.

"La qualité de l'eau est déplorable. On n'ose plus se baigner avec les enfants. On ne voit pas le fond, c'est plein d'algues, ça sent les excréments. Il n'y a pas de relevé pour savoir si c'est vraiment à cause des algues, parce qu'on nous dit qu'on ne fait pas de relevé. On les fait sur les plages du Prado, mais pas ici, alors qu'on est en plein cœur du parc national des Calanques" Guy Coulet, cabanonier à Callelongue depuis plus de 20 ans