Une œuvre de street art inaugurée à Montpellier pour la journée mondiale de lutte contre le SIDA

Une nouvelle œuvre de street art inaugurée ce mardi pour la lutte contre le sida ! Le collage grandeur nature a été réalisé rue de la Méditerranée à Montpellier par le duo d'artistes montpelliérains Sanckøblack : "ça représente des couples enlacés à deux, à trois, homosexuelles ou hétéro, protégés et consentants ... bref l'amour universel !" résument-ils.

L'inauguration a lieu à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, en présence des représentants de la Mairie et d'associations comme Aides, Enipse, Sida Info Service, Envie etc.

L'usage de la PReP en hausse à Montpellier

Depuis 2018, la ville de Montpellier a lancé le programme "M sans sida" : une mise en commun de tous les acteurs autour de la problématique du SIDA pour atteindre un objectif : zéro nouvelles contaminations à Montpellier en 2030.

Pour ce faire, il faut intensifier le dépistage, la prévention et notamment l'usage de la PrEP, nom scientifique : la prophylaxie préexposition. C'est un traitement médicamenteux qui se prend en prévention lorsqu'on sait qu'on peut être exposé à un risque d'infection au VIH. La sûreté de cette protection est quasiment de 100 %.

C'est un petit cachet à prendre chaque jour par les personnes séronégatives particulièrement exposées au VIH. Par exemple : les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes trans ou encore les usagers de drogue par injection.

A Montpellier, le nombre de "prépeurs" a bondi en quatre ans, selon le docteur Alain Makinson, infectiologue à l'hôpital de Montpellier et co-animateur du programme "M sans SIDA" : "depuis deux ans, il y a environ 350 nouvelles prescriptions par an... On est désormais à un millier de "prepeurs" à Montpellier environ."

"le Spot accueille sans jugement aucun"

Autre initiative de la ville dans ce programme, la création du "Spot" en juillet dernier, un centre de santé sexuelle communautaire géré par l'association AIDES, à deux rues du nouveau collage.

Dans ce centre, les publics les plus exposés sont prioritaires : hommes ayant des relations homosexuelles, personnes trans et travailleurs et travailleuses du sexe. Et les consultations sont pleines : "Le centre est ouvert 5 demi-journées par semaine, et tout est complet, explique Vincent Pechenot, coordinateur de Aides à Montpellier. Ces personnes trouvent au centre un lieu d'accueil qu'elles n'avaient pas forcément ailleurs."

Il ajoute : "elles pouvaient rencontrer d'immenses difficultés à trouver un parcours de soins sans jugement, voir elles abandonnaient totalement. Là, elles se sentent écoutées et accompagnées dans leurs problématiques qui leurs sont spécifiques."

Le centre, situé au 16 boulevard d'Orient à Montpellier est ouvert du mardi au vendredi de 16h à 20h et le samedi de 14h à 18h.