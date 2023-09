Une opération de démoustication à Tournus en Saône-et-Loire est prévue dans la nuit du 28 septembre

Une opération de démoustication va avoir lieu dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 dans le secteur de la rue des Pivoines à Tournus, en Saône-et-Loire. Ici, un habitant a contracté la dengue lors d'un voyage à l'étranger. Le risque, c'est qu'il se fasse piquer par des moustiques tigres et qu'il contamine d'autres personnes ensuite. L'opération est prévue entre deux heures et quatre heure du matin.

Mais alors, en quoi consiste cette opération de démoustication ? "Il s’agit pour partie d’un traitement effectué de nuit, à partir d’un véhicule, par pulvérisation d’un insecticide. Le produit adulticide utilisé est composé de Déltaméthrine à un dosage faible. Le brouillard créé lors du traitement retombe au sol et sur les surfaces dans la demi-heure qui suit sa production, sachant que la persistance de ce produit est faible", écrit l'agence régionale de santé dans un communiqué.

Les conseils donnés aux riverains

Plusieurs règles sont à suivre lors de cette opération de démoustication :

- Rester à l’intérieur, fenêtres fermées, le temps de cette opération et jusqu’à ½ heure après le passage du véhicule

- Rentrer le linge, les jouets et couvrir tout objet pouvant être utilisé par des enfants. En cas de contact les nettoyer à l’eau

- Nettoyer les surfaces du mobilier extérieur à l’eau

- Garder les animaux domestiques en intérieur et vider les coupelles d’eau

- Attendre deux jours avant de consommer les fruits et légumes du jardin, avec lavage avant consommation

- En cas de gêne, contacter son médecin traitant ou le centre antipoison de Nancy au 03.83.22.50.50