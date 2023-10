Une opération de démoustication après les cas de dengue à Bourg-lès-Valence

Cela n'était plus arrivé depuis 2019 dans la région. Et c'est une première en Drôme-Ardèche. Jamais auparavant, il n'y avait eu de cas de dengue autochtone . Les analyses l'ont confirmé : deux personnes ont bien été infectées alors qu'elles n'ont pas voyagé dans des zones touchées par la maladie. C'est une autre personne qui a été contaminée. Elle a ensuite été piquée par un moustique tigre à Bourg-lès-Valence, moustique qui a ensuite propagé la dengue.

Eliminer tous les moustiques adultes

D'où l'importante opération de démoustication menée dans le quartier concerné, pour éradiquer tous les moustiques adultes dans un rayon de 200 mètres, soit le double de leur distance maximale de vol. Il ne s'agissait pas d'une opération préventive comme à Cornas en Ardèche début septembre mais bien d'une opération curative. Neuf agents de l'Entente interdépartementale pour la démoustication ont pulvérisé de l'insecticide à la dose maximale autorisée, au plus près des maisons et sur les voiries.

Ce type de traitement n'est évidemment pas neutre. Les habitants ont été invités à dormir fenêtres fermées et à rentrer les jouets des enfants. Ils ont interdiction de consommer fruits et légumes de leur jardin pendant 48 heures. Reste maintenant à identifier le cas originel. Un 3e cas suspect est en cours d'analyse et pourrait être la personne qui a ramené la dengue dans le quartier.