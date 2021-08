Une opération dépistage et prise de rendez-vous vaccination place Saint-Pierre à Toulouse bientôt

Ce sont de toute évidence les jeunes qui sont visés par cette opération coordonnée de l'ARS, la préfecture et la mairie de Toulouse. Une opération de dépistage et de prise de rendez-vous pour la vaccination aura lieu vendredi et samedi soir place Saint-Pierre, le cœur de la fête toulousaine.

Les autorités le ressassent depuis des semaines : le taux d'incidence en Haute-Garonne est l'un des plus élevés de France métropolitaine, en particulier chez les jeunes. Les chiffres n'augmentent plus mais ils stagnent à un niveau inquiétant : 465 cas pour 100.000 habitants dans le département, 622 à Toulouse intra-muros, et près de 1.050 cas pour 100.000 jeunes âgés de 20 à 30 ans.

Pour sensibiliser les jeunes, l'Agence régionale de santé, la préfecture, le CHU et la mairie organisent conjointement une opération de dépistage et de prise de rendez-vous pour la vaccination les vendredi 6 août de 18h à 22h et samedi 7 août de 19h à 22h, place Saint-Pierre.

En Occitanie, ce sont environ 3.600 nouveaux cas positifs qui sont détectés chaque jour. 79% de la population adulte majeure a reçu au moins une dose de vaccin.