PHOTOS - Une opération exceptionnelle de vaccination contre le Covid-19 ce week-end à Metz

La ville de Metz organise ce week-end une opération de vaccination massive contre le Covid-19 dans le gymnase du complexe Saint-Symphorien. 2000 injections doivent être réalisées pour des personnes âgées de 75 ans et plus.

2000 personnes âgées de 75 ans et plus seront vaccinées contre le Covid-19 ce week-end lors d'une opération exceptionnelle au complexe Saint-Symphorien de Metz. Un défi logistique réalisé en moins de trois jours.

Un peu plus de 80 personnes sont mobilisées samedi et dimanche pour encadrer cette opération. Parmi eux : quinze médecins, retraités pour la plupart, plusieurs dizaines d'infirmières et des personnels administratifs de la ville qui se sont portés volontaires.

L'objectif est de vacciner 2000 personnes en un week-end, soit environ une centaine par heure. Katia, une des infirmières qui réalise les injections, reçoit un patient toutes les 3 à 4 minutes selon la durée de l'entretien qui précède avec le médecin : " Au bout de la quinzième, j'ai arrêté de compter ! Je suis concentrée sur ce que je fais. Oui, ça va être sport ! ", s’exclame-t-elle avec détermination.

Je suis contente que ce soit terminé croyez-moi ! - Nicole, 87 ans

Nicole, 87 ans, aura été vaccinée en moins d'un heure, le temps de passer par les différentes étapes : " Il y a du monde c'est normal, c'est chacun son tour. Mais c'est bien organisé je trouve. J'avais un peu peur, parce qu'à mon âge quand il faut encore faire tout ce truc-là.. Oh oui je suis contente que ça soit terminé croyez-moi ! " , explique-t-elle.

Les patients avaient pris rendez-vous via la plateforme Doctolib les jours précédents © Radio France - Natacha Kadur

Martial, 75 ans, un peu perdu, s'est laissé guider par les infirmières présentes. Il voit surtout dans ce vaccin l'espoir de revivre un peu normalement : " Après la deuxième injection, on sera rassurés. On pourra recommencer à voir un peu la famille, les copains ", explique cet habitant de Metz.

On a décidé de relever le défi, je pense qu'on est en train de le gagner - Dr Khalifé Khalifé

Après avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir ce centre communal, les services de la ville ont organisé la logistique en trois jours : " On voit que les gens sont heureux de venir même si ils doivent attendre un peu. On a décidé de relever le défi, je pense qu'on est en train de le gagner et tant mieux pour notre population ", se félicite Khalifé Khalifé, premier adjoint au maire de Metz.

Quinze ordinateurs ont été installés, reliés au système informatique de l'Assurance maladie pour télétransmettre chaque vaccin réalisé © Radio France - Natacha Kadur

Le rendez-vous pour la deuxième injection est déjà prévu le week-end du 27 et 28 mars au même endroit. La ville espère maintenir ces installations pour d'autres éventuelles opérations de vaccination massives à venir.

Le reportage au complexe Saint-Symphorien à Metz Copier

Plus de 80 personnels, médicaux et administratifs, sont mobilisés samedi et dimanche pour l'opération © Radio France - Natacha Kadur

Deux nouveaux centres de vaccination ouvrent dès lundi à Rémilly au sud de Metz et à Sérémange Erzange dans la vallée de la Fensch. Un troisième ouvrira mardi à Bouzonville. La Moselle dispose désormais de vingt centres de vaccination.