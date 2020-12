Une oreille pour Ninon, une cagnotte leetchi est en ligne pour l'opération

Fanny, votre fille Ninon est atteinte de microtie. C'est quoi ?

C'est une malformation de l'oreille. C'est à dire dans le cas de Ninon, une absence de pavillon, de conduit auditif et de tympan. Du coup elle n'entend que de son oreille gauche.

Pourquoi ne pas la faire opérer en France ?

En France on nous a expliqué que les opérations n'ont pas lieu avant l'âge de 9 ans, avec une méthode très invasive et douloureuse. Et ici, il faut savoir aussi que rien n'est possible pour redonner l'audition.

Et donc vous avez décidé de vous diriger vers les États Unis ?

Il s'avère qu'il y a deux chirurgiens en Californie qui se sont spécialisés dans cette pathologie. Le professeur Reinish est plus sur la partie esthétique. Le professeur Roberson est sur la partie audition. Il recrée un conduit et un tympan. L'opération dure sept heures . Une fois terminée, les enfants retrouvent une oreille esthétique et l'audition. Il y a une petite fille que nous suivons de très prêt qui s'appelle Elise qui habite dans le nord de la France. Un an après son opération aux États Unis, elle a retrouvé une audition parfaite.

La petite famille au complet. Fanny, la mama, Ninon, sa grande soeur Elsa et son papa Edouard - Déci'belles Oreilles

Avec votre association vous souhaitez donc financer cette opération. Elle va couter 90 000 euros ?

Oui entre les honoraires des chirurgiens, le voyage et le fait qu'il faudra rester sur place au minimum cinq semaines, c'est la somme que nous devrons débourser. L'association Déci'belles Oreilles a un an. On avait commencé par organiser des évènements, des repas, comme une paella, etc...Avec le confinement, c'est devenu compliqué. Donc je crée des boucles d'oreilles que je vends au profit de l'association. Et nous avons une cagnotte en ligne, sur leetchi qui s'appelle une oreille pour Ninon . Chacun peut participer comme il le souhaite.

Cette opération pour Ninon, elle est prévue quand ?

Avec son papa on souhaite que ce soit avant son entrée en cours préparatoire. Là elle vient de rentrer en petite section de maternelle. Donc d'ici deux ou trois ans ce serait l'idéal. On a récolté 18 000 euros pour l'instant. On est loin du but et en même temps on avance. Donc on y croit. Si on a pas l'intégralité de la somme, on envisagera un emprunt. Mais en tout cas, cette opération se fera, c'est sûr.